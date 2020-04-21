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Tekstil atölyesinde 5 kişi 15 dakikada korona kaptı

İstanbul Ümraniye'de bir tekstil atölyesine giden Emekli Tuğamiral Nadir Hakan Eraydın ve 4 arkadaşı 15 dakika içinde korona virüs hastalığını kaptıklarını açıkladılar.

21 Nisan 2020 Salı 16:02
Tekstil atölyesinde 5 kişi 15 dakikada korona kaptı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden  Emekli Tuğamiral Nadir Hakan Eraydın İstanbul Ümraniye'de bir tekstil atölyesine 4 arkadaşıyla birlikte gittiklerinde 15 dakika gibi kısa bir süre içinde korona virüs salgın hastalığı kaptıklarını söyledi.Çok kısa süre içinde hastalığı kapan 5 kişi gördükleri tedaviden sonra sağlıklarına kavuştularını söylediler.

Çok çabuk gelişen olayı seyrini anlatan Emekli Tuğamiral Nadir Hakan Eraydın şunları söyledi:

"Ben hayatım boyunca sağlıklı beslenen, spor yapan ve hiç sigara içmemiş biriyim. 3 Mart'ta virüsü aldık ve 7 Mart'ta 41 derece ateş ile ilk belirtileri yaşadım. Büyük bir titreme ve üşüme ile uyandım. Eşime, kızlarıma hissettirmeden kendimi biraz geriye çektim ve onlarla özellikle nefes mesafesinde olmamaya dikkat ettim. Ateş düşürücülerle kendime geldim. Toplam 28 gün hastanede geçirdim. Tam 22 gün tedavi altında kaldım. Şunu söylemem gerekiyor, biz 5 arkadaş 15 dakika içinde çok kolay bir şekilde Ümraniye'deki bir tekstil atölyesinde corona virüse yakalandık. 2 arkadaşımız evde hafif atlattılar. Ben dahil 3 kişi ise hastanelik oldu. Bizler 57-58 yaşlarında sağlıklı yaşam biçimini benimsemiş emekli askerleriz. Kendimizi ve bağışıklık sistemimizi güçlü bilirdik ama bu illetin ne kadar kolay bulaşıcı olduğunu gördük. Bizim meydan okumamıza karşı bu virüsün neler yapabileceğini çok yakından gördük. Dolayısıyla bu konuda hakikaten yanıldığımızı söylemem lazım. Çok agresif bir virüs ile mücadele ettim. Beni en çok hırpalayan ise yüksek ateş oldu. O süreçte halüsinasyonlar bile gördüm."

"SAĞLIK ORDUSU İLE YENİ TANIŞTIM"

35 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını belirten Eraydın, "Bu virüs son derece bulaşıcı. Her şeyden önce kendimizi olabildiğince korumamız gerekiyor. Bulaştıktan sonra mücadele çok zor gerçekten. Ben hayatı boyunca spor yapan ve hiç sigara kullanmamış birisiyim. 15 kilometre koştuktan 2 gün sonra 41 derece ateş ile yattım. Ben yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ordu mensubu olarak görev yaptım. Sağlık ordumuzla ise yeni tanıştım. Siz hekim ve hemşirelerden, temizlik çalışanlarına, Sağlık Bakanı'na kadar tüm sağlık çalışanlarının bu işe kendinizi ne kadar vakfettiğinizi, yaşamsal olarak kendinizi adadığınızı çok yakından gördüm ve gurur duydum. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi.

"BİR TEK BİZ İYİYMİŞİZ GİBİ KENDİMİZİ, BİR TEK BİZ HASTAYMIŞIZ GİBİ DE BAŞKALARINI KORUYALIM"

Uzm. Dr. Mehmet Tarık Akber ise şunları söyledi:

"İlk geldiğinde hastamızın durumu çok kötüydü. Solunum sıkıntısı vardı. Oksijen vermemize rağmen vücuttaki oksijen düzeyi bir türlü yükselemiyordu. Hatta yoğun bakım aşamasına yaklaşmıştı ama sonra serviste düzeldi. 3 hafta sonra da taburcu oldu. Bu hastalıkla ilgili birçok hekim her gün bulaşıcılığı konusunda medyada insanları uyarıyor. Bunu bir de hastalığı yaşayanların ağzından duymamız daha uygun olacaktır. Toplum olarak izolasyon ve el hijyenine dikkat etmezsek bir facia ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle sanki bir tek biz sağlıklıymışız herkes hastaymış gibi kendimizi, bütün insanlar sağlıklıymış sadece biz hastaymışız gibi de başkalarını koruyalım"

Son Güncelleme: 21.04.2020 16:09
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Emekli Tuğamiral Nadir Hakan EraydınTekstil Atölyesinde 5 Kişi 15 Dakikada Korona Kaptı
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