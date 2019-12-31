İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114425
ALTIN
290.165
DOLAR
5.9435
STERLİN
7.8971
EURO
6.6734

Tel Abyad'daki patlamada yaralanan askerden acı haber!

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan tel Abyad'da meydana gelen patlamada yaralanan Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Şehit olan Rahmi Kaya'nın acı haberi Erzurumdaki ailesine ulaştı.

31 Aralık 2019 Salı 12:16
Tel Abyad'daki patlamada yaralanan askerden acı haber!

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, 29 Aralık tarihinde Tel Abyad'da meydana gelen patlamada yaralanmıştı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Uzman Onbaşı'dan acı haber geldi.

Tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, şehit oldu. Askerin şehit haberi ise Erzurumdaki ailesine ulaştı. Şehidin ailesinin oturduğu Palandöken Caddesi’ndeki apartam Belediye ekipleri tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Uzman onbaşı olarak 2 yıldır görevde bulunduğu öğrenilen Rahmi Kaya’nın cenazesi, bugün saat 15.00’te askeri uçakla Erzurum’a getirilecek.

Şehit Kaya, yarın öğlen ezanına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kars Kapı Şehitliği’nde son yolculuğa uğurlanacak.

Şehidin kuzeni Taner Kaya ise acı haberi aldıktan sonra yaptığı konuşmasında Rahmi Kaya'nın, ailelerinin ilk şehidi olmadığını ve dedelerinin kardeşinin 1969'da Van'da şehit olduğunu söyleyerek, "Bu evin ikinci şehididir. Bu ilk şehidimiz değil ki son şehidimiz olsun. Şehidimizin ailesi, Şanlıurfa'ya gitti. Vatan sağ olsun" dedi. 

Tel Abyad'daki patlamada yaralanan askerden acı haber!

Anahtar Kelimeler:
ŞehitTel AbyadRahmi KayaErzurum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılbaşını kana bulayacaklardı! Eylem hazırlığında olan Irak uyruklu 5 kişi yakalandı
Yılbaşını kana bulayacaklardı! Eylem hazırlığında olan Irak uyruklu 5 kişi yakalandı
Kanal İstanbul projesi Çevre Düzeni Planı'nda jet hızında değişiklik
Kanal İstanbul projesi Çevre Düzeni Planı'nda jet hızında değişiklik
BOTAŞ, 154 personelalımı yapacağını duyurdu! Başvuru için son gün ne zaman?
BOTAŞ, 154 personelalımı yapacağını duyurdu! Başvuru için son gün ne zaman?
Ümraniye’de cam fabrikasının kazanı patladı! İmalathanede çalışan işçilerden ölü ve yaralılar var
Ümraniye’de cam fabrikasının kazanı patladı! İmalathanede çalışan işçilerden ölü ve yaralılar var
Balıkesir'de kanlı şaka! Boş sandığı silahla arkadaşını başından vurdu
Balıkesir'de kanlı şaka! Boş sandığı silahla arkadaşını başından vurdu
Bursa'da yoğun kar yağışı yüzünden 3 TIR birbirine girdi
Bursa'da yoğun kar yağışı yüzünden 3 TIR birbirine girdi

Popüler Haberler

Kredi Notu ücretsiz sorgulama ve öğrenme
Engelli Sağlık Kurul raporu nasıl alınır? Engelli raporu almak için gerekli şartlar
Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri 0,79'a indirecek!
Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? GSS sağlık sigortası başvuru işlemleri
Kredi notu düşüklere kredi veren bankalar
Heyet sağlık raporu nereden, nasıl alınır? Heyet raporu ne kadar sürede hazır olur?
Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar hangileri? Milli piyango hangi ile çıktı? Tam bilet mi yarım bilet mi?
Milli piyango amorti numaraları kaç? 2020 Milli piyango amorti numaraları ve amorti kazancı kaç tl?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Melike neden yok? EDHO Selda Alkor diziden neden ayrıldı?
Sigortam düzenli yatıyor mu? Sigorta gün sorgulama nasıl yapılır?
Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama 28 - 29 Aralık İllere göre nöbetçi noter adres bilgisi
Aşk Ağlatır dizisi neden final yaptı, neden bitti? Yeniden başka kanalda başlar mı?
Sefirin Kızı dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Sefirin kızı tekrar bölümleri günü ve saatleri
Ssk birikmiş prim sorgulama nasıl yapılır? Birikmiş Ssk para ödemesi yapılır mı?
Lucifer 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer yeni sezon kaç bölüm olacak?
Çukur Çağatay kimdir? Gerçek adı nedir? Nejat İşler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
PTT Zimmet alındı anlamı nedir? Zimmete alınan kargolar ne zaman gelir?
Tapu Harcı ödemeleri hangi bankaya yatırılır?
Ustalık belgesi nereden, nasıl alınır?
2020 Yılbaşı kanalların TV programları ve yayın akışı
Sağlık Raporu nerden alınır? Sağlık raporu alma ve çıkarma ücreti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.