Tel Abyad'daki patlamada yaralanan askerden acı haber!

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, 29 Aralık tarihinde Tel Abyad'da meydana gelen patlamada yaralanmıştı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Uzman Onbaşı'dan acı haber geldi.

Tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, şehit oldu. Askerin şehit haberi ise Erzurumdaki ailesine ulaştı. Şehidin ailesinin oturduğu Palandöken Caddesi’ndeki apartam Belediye ekipleri tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Uzman onbaşı olarak 2 yıldır görevde bulunduğu öğrenilen Rahmi Kaya’nın cenazesi, bugün saat 15.00’te askeri uçakla Erzurum’a getirilecek.

Şehit Kaya, yarın öğlen ezanına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kars Kapı Şehitliği’nde son yolculuğa uğurlanacak.

Şehidin kuzeni Taner Kaya ise acı haberi aldıktan sonra yaptığı konuşmasında Rahmi Kaya'nın, ailelerinin ilk şehidi olmadığını ve dedelerinin kardeşinin 1969'da Van'da şehit olduğunu söyleyerek, "Bu evin ikinci şehididir. Bu ilk şehidimiz değil ki son şehidimiz olsun. Şehidimizin ailesi, Şanlıurfa'ya gitti. Vatan sağ olsun" dedi.