TEM'de levha direğine çarpan otomobil ikiye bölündü

İstanbul Sarıyer'de korkunç bir kaza meydana geldi. gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada TEM Otoyı-olu Edirne itikametinden gelen bir otomobil aşırı hız nedeniyle Ayazağa, Beşiktaş yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil daha sonra takla atarak 20 metre ileriye fırladı.

Sürücüsnün kontrolünden çıkan otomobil daha sonra yön tabelasının direğine çarparak durabildi. İkiye bölünen otomobilin sürücüsü ise kaza anında hayatını kaybetti.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri araç sürücüsünün üzerinden kimlik çıkmadığını kaydetti. Araç içerisinde sıkışan ve hayatını kaybeden sürücü bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin de yardımıyla çıkarılarak otopsi ve kimlik belirlemesinin yapılması için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

