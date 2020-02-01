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TEM'de şarampole yuvarlanan minibüste 9 kişi yaralandı

Düzce TEM otoyolunda bir minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. 30 metre sürüklenen minibüste bulunan 9 yolcu kazadan yara alarak kurtuldu.

01 Şubat 2020 Cumartesi 12:22
TEM'de şarampole yuvarlanan minibüste 9 kişi yaralandı

Düzce Tem otoyolunun Gümüşova rampaları mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada Ankara yönüne giden bir minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Ankara yönüne gittiği öğrenilen Gökhan Özen yönetimindeki 06 DJD 27 plakalı minibüs kontolden çıktıktan sonra bir anda bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen minibüsün içerisinde bulunan Recep Karadağ, Bilcan Kübra Özen, Birgül Özen, Ümit Alper Karadağ, Gülnaz Karadağ, Hazal Karadağ, Bengisu Karadağ ve Songül Özen yaralandı. Minibüs sürücüsün de yaralandığı kaza sonrasında olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdılar.

9 kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polisin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.


 

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıDüzceTem Otoyolu
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