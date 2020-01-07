TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı

TEM Büyükçekmece mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşarak yoldan çıkan TIR'ın dorsesi toprak alana kasası ise yola savruldu.

Rüstem Kemaloğlu'nun idaresindeki TIR'ın kaza yapması sonucu Edirne istikametine trafiğe bir süreliğine kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğunda ulaşım bir süreliğine tek yönde sağlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderilirken itfaiye ekipleri başlattıkları çalışma sonrası TIR bulunduğu yerden çekildi. Polis ekipleri ise TIR'ın yoldan çekilmesinin hemen ardından trafiğin kontrollü bir şekilde açılmasını sağladı.