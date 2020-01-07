İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
112600
ALTIN
301.736
DOLAR
5.9683
STERLİN
7.8384
EURO
6.6478

TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı

TEM Otoyolu'nda bir TIR bariyerleri aşarak kaza yaptı. TIR'ın yoldan çıkmasıyla meydana gelen kaza sonrası Edirne istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

07 Ocak 2020 Salı 19:55
TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı

TEM Büyükçekmece mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşarak yoldan çıkan TIR'ın dorsesi toprak alana kasası ise yola savruldu.

v

Rüstem Kemaloğlu'nun idaresindeki TIR'ın kaza yapması sonucu Edirne istikametine trafiğe bir süreliğine kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM otoyolunda ulaşım bir süreliğine tek yönde sağlandı.

TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderilirken itfaiye ekipleri başlattıkları çalışma sonrası TIR bulunduğu yerden çekildi. Polis ekipleri ise TIR'ın yoldan çekilmesinin hemen ardından trafiğin kontrollü bir şekilde açılmasını sağladı.

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıTem Otoyolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan pazarında kavga çıktı! 1 ölü, 4 yaralı.
Hayvan pazarında kavga çıktı! 1 ölü, 4 yaralı.
Samsun'da 15 yaşındaki kız, babasını karnından bıçakladı!
Samsun'da 15 yaşındaki kız, babasını karnından bıçakladı!
PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten oldu!
PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten oldu!
Şişli'de 17 yaşındaki genci öldüren şüpheliden kan donduran itiraf; Başkasına benzettim!
Şişli'de 17 yaşındaki genci öldüren şüpheliden kan donduran itiraf; Başkasına benzettim!
Kayseri'de kar ve buzlanma nedeniyle otobüs devrildi; 14 yaralı
Kayseri'de kar ve buzlanma nedeniyle otobüs devrildi; 14 yaralı
Berfin'e asitle saldıran şahıs müebbetle yargılanırken 13 yıl 6 ay ceza aldı
Berfin'e asitle saldıran şahıs müebbetle yargılanırken 13 yıl 6 ay ceza aldı

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 8 Ocak Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
2020 Tapu harcı ve KDV indirimleri devam eder mi?
Sex Education 2. sezon tanıtımı yayınlandı!
Kırklareli'nde askeri araç kazası! 2'si asker 4 kişi yaralandı.
2020 Köye dönüş hibesi nedir? Köye dönüş hibe şartları nelerdir? Köyüne dönen gençlere 100 Bin TL köye dönüş hibesi!
TEB'den düşük faizle kredi borç transferi kampanyası
Bankadan ne kadar kredi alabilirim? Banka kredi limitim ne?
PUBG Mobile Sezon 11 ödülleri ve tarihi
2020 Çevre temizlik vergisi fiyatları ne kadar oldu?
Çukur Çivi kimdir? Gerçek adı nedir? Tolga Sarıtaş hakkında bilgiler
SSK Hizmet sorgulama nasıl yapılır? E Devlet giriş SGK-SSK hizmet sorgulama işlemleri
2020 Vergi affı çıkar mı?
Ne zaman emekli olurum? Emekli olmak için kaç senem var? E-devlet’ten emeklilik yaşı öğrenme
2020 Yılbaşı kanalların TV programları ve yayın akışı
E-devlet ile cep telefonu IMEI no sorgulama nasıl yapılır? E-devlet imei no sorgulama
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak? Toki konut çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?
Diziler ne zaman başlayacak? Hangi dizi ne kadar yeni yıl arası verecek?
2020 Astsubay maaşları ne kadardır? Astsubay çalışma şartları ve çalışma saatleri
Sıla ve Hazer Amani evleniyor mu? Düğünleri ne zaman olacak?
5 - 6 bin TL maaşlı tecrübesiz kabin memuru alımı yapılacak! En az lise mezunu şartı.
Zemheri dizisi konusu nedir? Zemheri dizisi oyuncuları ve konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.