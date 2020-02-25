TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

Bahçeşehir TEM otoyolu İstanbul istikametinde freni patlayan bir kamyon zincirleme kaza meydana gelmeine neden oldu. Freni patladıktan sonbra süğrücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce diğer kamyona çarptı. Aynı istikamette seyir halinde ilerleyen 4 araçta kazaya karıştı.
Kaza sonrasında İstanbul istikametine trafik bir süre tek şeritten sağlanırken trafikte uzun kuyrulkar oluştu. Ankara istikametinde doğru da yoğunluğun oluşturu trafik kazaya karışan araçların kaldırılması sonra polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.