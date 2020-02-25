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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu'nda aralarında iki kamyonun da olduğu 6 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

25 Şubat 2020 Salı 12:59
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

Bahçeşehir TEM otoyolu İstanbul istikametinde freni patlayan bir kamyon zincirleme kaza meydana gelmeine neden oldu. Freni patladıktan sonbra süğrücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce diğer kamyona çarptı. Aynı istikamette seyir halinde ilerleyen 4 araçta kazaya karıştı.

Kazadan hemen sonra olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazaya neden olan kamyonun sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardılar. Hafif yaralandığı anlaşılan sürücü sağlı ekipleri tarafından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında İstanbul istikametine trafik bir süre tek şeritten sağlanırken trafikte uzun kuyrulkar oluştu. Ankara istikametinde doğru da yoğunluğun oluşturu trafik kazaya karışan araçların kaldırılması sonra polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıZincirleme KazaBaşakşehirTemEsenyurt
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