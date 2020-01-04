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TEM Otoyolunda 7 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada trafik kilitlendi

TEM Otoyolu Mahmutbey-Ankara istikametinde 7 araç birbirine girerek zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle yol bir süre kapatılırken trafik kilitlendi.

04 Ocak 2020 Cumartesi 12:35
TEM Otoyolunda 7 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada trafik kilitlendi

TEM Mahmutbey-Ankara istikametinde İkitelli Köprüsü yakınlarında bir zincirleme kaza meydana geldi. Saat 10.30 sıralarında meydana gelen kaza iddialara göre 34 JS 2137 plakalı aracın sürücüsünün birden yavaşlaması ve onun arkasında ki aracın çarpması sonucu meydana gedli. İki aracın çarpışmasından sonra arkadan gelen 5 araçta kontrollerini sağlayamayarak önde kaza yapan iki araca çarptı.

Otoyolun sol şeridinde meydana gelen ve 7 aracın karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kaza yapan araçların birinin içerisinde bir çocuğun hafif yara aldığını tespit eden sağlık ekipleri çocuğun ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevki sağlandı. Kazada başka bir yaralanma tespit edilemezken hasar alan araçların kullanılamaz hale geldiği anlaşıldı. Araçlar olay yerine gelen çekicilerle yoldan çekildikten sonra bir süreliğine kapatılan Ankara yolu polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.


 

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IstanbulZincirleme KazaTem
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