TEMA Vakfı'nın toprak dedesi Hayrettin Karaca yaşamını yitirdi

Toprak dede olarak bilinen TEMA Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı Hayrettin Karaca, yaşamını yitirdi. Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit ile birlikte 11 Eylül 1992 yılında kurduğı vakıfa bir çok çalışma ve başarılara imza atmış olan Hayrettin Karaca, vakfın aynı zamanda onursal başkanıydı.

Karaca Alternatif Nobel ödülüne layık görülmesinin ardından aynı zamanda da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da ‘Orman Kahramanı’ seçilmişti.

Torunu Yeşne İren, dedesinin ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada; "Yaşlılığa bağlı sorunları vardı. İnşallah nur içinde uyusun. Onun fikrine, orman ve yeşil sevgisine sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanırken TEMA Vakfı, resmi Twitter hesabı üzerinde bir mesaj yayımlarak mesajında; "Kurucu onursal başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" ifadelerine yer verdi.

HAYRETTİN KARACA KİMDİR?

4 Nisan 1922'de Balıkesir'de doğan Hayrettin Karaca'nın babası 1917'de Türkiye'nin köklü giyim markası Çift Geyik Karaca'yı kurmuştur. Doğa ve yeşil sevgisiyle bilinen Hayrettin Karaca ise Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurmasının ardından Yurtiçi ve yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi.

14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezini kuran Karaca'dan, Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer'in "Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım" diye bahsetmiştir.

Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit, 11 Eylül 1992 yılında TEMA Vakfı’nı kuran Hayrettin Karaca'nın hedefleri, Anadolu’da yaşanmakta olan erozyon ve çölleşme tehlikesine kamuoyunun dikkatini çekmek ve bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamaktı. TEMA’nın “Türkiye Çöl Olmasın” sloganı toplumda büyük yankı uyandırdı. İlk kez önlem alınmazsa ülkemizin çöl olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bu kadar yüksek sesle dile getirilmişti.