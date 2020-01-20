Tepe lambalı araçların yarattığı trafik çilesi

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lambalarda yapılan son düzenleme 1 Kasım 2019'dan itibaren yürürlüğe girmiş ve uygulama kapsamında meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklanmıştı.

Özellikler İstanbul'da yaşanan trafik çilesinde oldukça fayda sağlayan bu uygulamam sonrasında şimdi de tepe lambası çilesi başladı. Tepe çakarı kullanan çok sayıda aracın emniyet şeritlerini işgal ettiği ve seyir halideki diğer sürücüleri sıkıştırmaya başladığı ortaya çıktı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise yaptıkları denetimlerde yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımıyla ilgili bir çalışma başlatarak tepe lambası açık olan sürücülere kimlik ve koruma kararı belgesi kontrolü yaptı.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde tepe lambası kullanan araçlaran biri durdurulduktan sonra Koruma kararı ve tepe lambası kullanma izni olmadığı araç sahibine ve sürücüye ayrı ayrı bin 228 lira para cezası uyguladı. Ceza kesilen sürücü ise "Koruma polisimiz yanımızda olmadığı için ceza uygulandı" ifadelerini kullanarak kendini savundu.



Trafik Denetleme ekiplerinin yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımıyla ilgili denetimlerine devam ederek yetkisiz sürücülere ceza kesmeye devam ediyor.