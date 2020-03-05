Tereyağı makinesinde bir anlık dalgınlık koluna mal oldu!

Aydın merkeze bağlı Yeni Cami Mahallesi'nde bulunan bir mandırada çalışan 42 yaşındaki Hayrettin Palamut, kolunu tereyağı makinesine kaptırdı. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, makinenin başındayken bir anlık dalgınlık sonucu sağ kolunun makineye kaptıran Palamut'un çığlıklarına diğer çalışanlar yetişti.

Çalışanlar, makinenin elektriğini kestikten sonra durumu hemen itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye orada serum takarak ilk müdahalede bulundular. İtfaiye ekipleri ise makineye sıkışan kolu çıkarmak için 20 dakika uğraştı. Ekipler son olarak makineye keserek Palamut'un sıkışan kolunu kurtardılar.

Yaralı işçi ambulansa alınarak Söke Fehime - Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hayrettin Palamut'un sağ kolunun parçalandığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.