betgram betgram setrabet

İstanbul 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111923
ALTIN
323.375
DOLAR
6.0837
STERLİN
7.8627
EURO
6.8038

Tereyağı makinesinde bir anlık dalgınlık koluna mal oldu!

Aydın'da mandırada çalışan 42 yaşındaki Hayrettin Palamut isimli bir kişi bir anlık dalgınlığın sonucu kolunu tereyağı makinesine kaptırdı. Kolunun parçalandığı öğrenilen işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

05 Mart 2020 Perşembe 14:37
Tereyağı makinesinde bir anlık dalgınlık koluna mal oldu!

Aydın merkeze bağlı Yeni Cami Mahallesi'nde bulunan bir mandırada çalışan 42 yaşındaki Hayrettin Palamut, kolunu tereyağı makinesine kaptırdı. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, makinenin başındayken bir anlık dalgınlık sonucu sağ kolunun makineye kaptıran Palamut'un çığlıklarına diğer çalışanlar yetişti.

Çalışanlar, makinenin elektriğini kestikten sonra durumu hemen itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye orada serum takarak ilk müdahalede bulundular. İtfaiye ekipleri ise makineye sıkışan kolu çıkarmak için 20 dakika uğraştı. Ekipler son olarak makineye keserek Palamut'un sıkışan kolunu kurtardılar.

Yaralı işçi ambulansa alınarak Söke Fehime - Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hayrettin Palamut'un sağ kolunun parçalandığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
KazaAydınMandıra IşçisiTereyağı Makinesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli’de öğrenci servisi kaza yaptı; Çok sayıda yaralı var!
Kocaeli’de öğrenci servisi kaza yaptı; Çok sayıda yaralı var!
Üsküdar'da öfkeli koca dehşeti! Boşanma davaları devam eden eşini bıçakladı
Üsküdar'da öfkeli koca dehşeti! Boşanma davaları devam eden eşini bıçakladı
İçişleri Bakanı Soylu'yu öfkelendiren soru!
İçişleri Bakanı Soylu'yu öfkelendiren soru!
MSB, Bahar Kalkanı Harekatında son gelişmeleri açıkladı
MSB, Bahar Kalkanı Harekatında son gelişmeleri açıkladı
Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Rusya'dan Suriye'ye atağı
Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Rusya'dan Suriye'ye atağı
Rus polisinden FOX Haber canlı yayınına müdahale!
Rus polisinden FOX Haber canlı yayınına müdahale!

Popüler Haberler

Mimarlık ofisi nasıl açılır? İç mimarlar ne iş yapar?
Mucize Doktor Damla kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Dizdar hakkında bilgiler
İzmir Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Ankara Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Halkbank müşteri hizmetlerine beklemeden direk bağlanma yöntemi
Günlük burç yorumları 6 Mart 2020 Cuma - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Balık yağı nelere iyi gelir? Balık yağının faydaları nedir?
Damar sertliği hastalığı nedenleri ve belirtileri nelerdir? Damar sertliği nasıl anlaşılır?
Ziraat Bankası 100 Bin TL faizsiz hayvancılık kredisi şartları ve detayları
Kamu ve özel banklaların Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi faiz oranlı kampanyaları
2020 Ufka Yolculuk online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavında dereceye girenlerin ödülleri nelerdir?
Mucize Doktor asistan Damla kimdir? Gerçek adı ne? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Öğretmen Dizisi Taner kimdir? Gerçek adı nedir? Serhat Kılıç hakkında bilgiler
Survivor yeni yarışmacılar kimler? Survivor 2020'ye 4 yeni yarışmacı
Toplu parayı yatır, anında emekli ol! Süper emeklilik sistemi geliyor!
Pardus 19.2 sürümü yenilikleri
Ukrayna para birimi nedir? Kaç TL'dir?
TÜED'den Emekliye 4’lü kazanç talebi! 2020 güncel emekli maaşı gelişmeleri
SİHA nedir? SİHA (Silahlı insansız hava aracı) üreticisi kimdir? İHA ve SİHA'ların önemi ve işlevleri
Rüyada para görmek ne demektir? Rüyada bozuk para yada kağıt para görmenin anlamı, yorumu ve tabiri
2020 yılı okulların 2. dönem ara tatili , yaz tatili günü ve Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı tatilleri tarihleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.