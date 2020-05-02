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Tersine karantina uygulamasında kilit tarih 5 Haziran!

Koronavirüs tedbirlerinde normalleşme çalışmaları kapsamında salgın önlemleri yeniden ele alınırken süreç içerisinde vaka sayısını sıfıra olarak bildiren illerde 'tersine karantina' uygulaması gündeme geliyor. Bu uygulama için de kilit tarih 5 Haziran..

02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:31
Tersine karantina uygulamasında kilit tarih 5 Haziran!

Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan bayramı sonrasına kadar vaka sayısını sıfır olarak kaydeden ve bunu bildiren iller özel olarak değerlendirilemesini ele alacak yeni bir uygulama geliyor. Normalleşme çalışmalarında salgın önlemleri yeniden ele alınacağı yeni değerlendirmede kilit tarih olarak gözler 5 Haziran tarihine çevrilirken, vaka görülmeyen illerde 'tersine karantina' uygulanması düşünülüyor. Bu uygulama için de şimdilik 15 il gündemde.

Söz konusu illerde işyerlerinin açılabilecek, bu illerde yaşayanlar kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebilecek yada sadece il sınırları içerisinde serbestlik sağlanacak fakat şehirlerarası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Bu uygulama ile birlikte hiç vaka görülmeyen illerin diğerler illerden korunmasını sağlayan, “tersine karantina” uygulanabileceği kaydedilirken bu süreçte bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illerin bu kapsamda olabileceği, bu durumda bulunan il sayısının da 15 civarında olduğu kaydediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SALGIN YÖNETİMİ İÇİN ÖZEL EKİP KURUYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ve salgın yönetimi üzerinde çalışan halk sağlığı uzmanları ekibinin çalışmalarına göre belirlenen illerde gevşetme politikaları belirleyecekler. Kapalı mekanlarda konulan ana kurallar, maske zorunluluğu olacak yerler, açılacak işyerleri ve bu işyerlerinde uygulaması zorunlu kuralların hepsi, bu ekip tarafından belirlenerek duyurulacak ve ayrıca Sağlık Bakanlığına bildirilecek.

NORMALLEŞMEDE ÇALIŞMALARINDA KİLİT TARİH 5 HAZİRAN!

Bilim kurulu ve uzmanlar, koronavirüs salgını değerlendirmelerinde “Vaka sayıları bayramın etkisiyle yükselirse önlemler arttırılabilir. Ancak bayramda artış kaydedilmezse normalleşmeden söz edilebilir” açıklamalarında bulunmasıyla birlikte normalleşme çalışmalarının Ramazan Bayramı sonrası 5 Haziran tarihinin rakamlarının önem taşıyacağı ifade ediliyor. 5 Haziran rakamları belli olduktan sonra, tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği konusunda bu tarihin kilit bir öneme sahip olduğu yine uzmanlar tarafından kaydediliyor.

Normalleşme süreci ile ilgili bakanlıklar arasında yapılan değerlendirmelerde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun belirlediği çerçevede yapılacak hazırlıklar planlandığı bildirilirken son değerlendirmelerde vaka sayısı önümüzdeki haftalarda binli rakamlara düşebileceği ve buna ek olarak yeni önlemler alınarak bazı kurallarda gevşemeye gidilebileceği belirtiliyor. Fakat bunda etkili olacak olan durum ise bayram günlerinde kurallara ne kadar uyulacağı olacak. 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı dönemlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği, bunların da blok halinde değil kısa sürelerde olabileceği konuşulan konular arasında.

Konuya ilişki değerlendirme yapan yetkililer, “Eğer 24 Mayıs rakamları, bayram sonrası haziranın ilk haftasının rakamları aynı veya çok az fark olursa, o zaman normalleşmeden söz edilebilir. Vaka sayısının binli rakamlarda veya altında olması çok önemli. Eğer bayramın etkisiyle üstüne çıkarsa, farklı önlemlerin alınması gerekebilir” ifalerini kullanmasıyla birlikte gözler 5 Haziran’da ortaya çıkacak verilere çevriliyor. Uzmanlar ayrıca; DSÖ’nün de tüm dünyaya ilettiği “ikinci dalga” uyarısında ikinci dalganın “kendi içimizde ve güz aylarında” yaşanma olasılığının yüksek olduğunu belirtiliyorlar. Bu nedenle, pik noktayı görmemiş ama halen salgının sürdüğü Anadolu kentlerinin bu açıdan risk oluşturduğu, gevşetme ve yeni önlemler alınırken bunlara dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor. 

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Koronavirüs TedbirleriRamazan Bayramı5 HaziranTersine Karantina
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