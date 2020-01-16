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TFF Başkanı Nihat Özdemir'e şok! Oğlu ve gelini gözaltında

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini FETÖ^den yargılanan eski Korgeneral Metin İyidil'i sakladıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar.

16 Ocak 2020 Perşembe 15:50
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e şok! Oğlu ve gelini gözaltında

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında dava açılan ve tutuklanan eski Korgeneral Metin İyidil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış fakat daha sonra hakkında verilen karar bozularak beraat etmişti.

dün akşam saatlerinde Çankaya'daki evinden tekrar gözaltına alınan İyidil, çıkarıldığı Adliyece tutuklanmasına karar verildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Metin İyidil, sakladığı iddiasıyla bazı isimler de gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Gözaltına alınanlar arsında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir ve gelini Aslı Özdemir de vardı.

EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim ve Destek Komutanı olan Korgeneral Metin İyidil'in kaçma teşebbüsüne yardım ettikleri gerekçe gösterilerek TFF Başkanı ve Limak Holding yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir'in oğlu, gelini ile birlikte İyidil’in avukatının gözaltına alındığı öğrenildi.

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