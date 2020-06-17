İstanbul 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
112455
ALTIN
381.366
DOLAR
6.8516
STERLİN
8.6136
EURO
7.7124
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...
Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! İşe yararsa seri üretime geçecek
İşe yararsa seri üretime geçecek
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i...
Korona virüsün en çok etkilediği kan grubu belli oldu
Son Dakika
Korona virüsün en çok etkilediği...

The Witcher 3 PC'ye Ücretsiz İndirilebilecek! Ancak Bir Şartı Sağlıyor Olmanız Gerekli

The Witcher 3 PC'ye ücretsiz indirilebilecek! GOG'un yaptığı kampanya 23 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek. Ancak bir şartı sağlıyor olmanız gerekiyor. Şartı sağlayan herkes bilgisayarına ücretsiz bir şekilde The Witcher 3 oyununu indirebilir.

17 Haziran 2020 Çarşamba 15:27
The Witcher 3 PC'ye Ücretsiz İndirilebilecek! Ancak Bir Şartı Sağlıyor Olmanız Gerekli
Takip Et:

The Witcher 3 PC’ye Ücretsiz İndirilebilecek!


GOG üzerinden ücretsiz olarak The Witcher 3 PC’ye indirilebilecek ancak bir şartı sağlıyor olmanız gerekiyor. Oyunseverlerin beğenerek oynadığı popüler kült oyunlar arasında yer alan The Witcher 3 GOG Galaxy 2.0 sürümünün çıkması nedeniyle sürpriz bir şekilde ücretsiz oldu. Ancak PC’ye ücretsiz indirebilmeniz için oyunu daha önce Playstation 4 için ya da Xbox One için satın almış olmanız gerekiyor.

Daha önce Playstation 4’ünüze veya Xbox One’a The Witcher 3 oyununu satın almışsanız PC’de GOG da da aynı sürüme ücretsiz şekilde sahip olabilirsiniz. Aldığınız sürümün aynısını ücretsiz şekilde bilgisayarınıza da indirebilirsiniz. Bu kampanyadan 23 Haziran 2020 tarihine kadar yararlanabilirsiniz. Eğer daha önce satın aldıysanız PC’ye indirmek için yapacağınız işlem oldukça basit. GOG hesabınıza giriş yaparak bilgisayarınıza ücretsiz şekilde indirebilirsiniz.


Son Güncelleme: 17.06.2020 15:27
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji 81 ildeki 5 günlük hava tahmini açıkladı
Meteoroloji 81 ildeki 5 günlük hava tahmini açıkladı
Nihal Olçok: 15 Temmuz davaları hakkında tereddütlerim var
Nihal Olçok: 15 Temmuz davaları hakkında tereddütlerim var
Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabından başkentte yapılan denetimleri paylaştı
Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabından başkentte yapılan denetimleri paylaştı
Sevilen film Kocan Kadar Konuş'un oyuncu kadrosu dikkat çekiyor
Sevilen film Kocan Kadar Konuş'un oyuncu kadrosu dikkat çekiyor
O ilimizde vakalar artınca devreye ikinci hastane girdi
O ilimizde vakalar artınca devreye ikinci hastane girdi
Başkentte polis korona virüs denetiminde göz açtırmıyor!
Başkentte polis korona virüs denetiminde göz açtırmıyor!

Popüler Haberler

Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Arka Sokaklar Serpil kimdir? Gerçek adı ne? Filiz Kaya hakkında bilgiler
THY uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY uçuşa başlama tarihleri belli oldu
Hepsiburada üzerinden ürün satışı nasıl yapılır, dükkan nasıl açılır?
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mayıs 2020 Çarşamba Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.