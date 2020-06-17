The Witcher 3 PC'ye Ücretsiz İndirilebilecek! Ancak Bir Şartı Sağlıyor Olmanız Gerekli

The Witcher 3 PC’ye Ücretsiz İndirilebilecek!
Daha önce Playstation 4’ünüze veya Xbox One’a The Witcher 3 oyununu satın almışsanız PC’de GOG da da aynı sürüme ücretsiz şekilde sahip olabilirsiniz. Aldığınız sürümün aynısını ücretsiz şekilde bilgisayarınıza da indirebilirsiniz. Bu kampanyadan 23 Haziran 2020 tarihine kadar yararlanabilirsiniz. Eğer daha önce satın aldıysanız PC’ye indirmek için yapacağınız işlem oldukça basit. GOG hesabınıza giriş yaparak bilgisayarınıza ücretsiz şekilde indirebilirsiniz.
Son Güncelleme: 17.06.2020 15:27