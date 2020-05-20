THY açıkladı! İşte iç hat ve dış hat ilk uçuş tarihleri

Koronavirüs ile mücadele kapsamında THY tarafından askıya alınan iç ve dış hat uçuşları başlıyor.

THY açıkladı! İşte iç hat ve dış hat ilk uçuş tarihleri
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Koronavirüs vakalarının ülkemizde görülmesinden sonra hastalığın yayılmasının önüne geçilebilmesi için bir çok tedbir hayata geçirildi.

Bu önemli tedbirlerden birisi THY yolları tarafından uygulamay alındı. THY korona virüs salgın hastalığının yayılmasının önüne geçilmesi,hastalığın bir yerden başka yere taşınmasını engellemek için Mart ayın da önce dış hat uçuşlarını daha sonra iç hat uçuşlarını tamamen durdurmuştu.

Normalleşme kapsamında tedbirlerin gevşetilmeye başlamasıyla birlikte THY'dan önemli bir açıklama geldi.

THY normalleşme kapsamında iç hat seferlerinin 4 Haziran’da dış hat seferlerinin de 10 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 21:50

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