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THY Corona virüs nedeni ile İtalya'ya seferlerini iptal etti

THY, Corona virüs riski taşıyan ülkelere seferlerini iptal etmişti. Şimdilerdeyse THY, Corona virüs nedeni ile İtalya'ya seferlerini iptal etti.

29 Şubat 2020 Cumartesi 18:34
THY Corona virüs nedeni ile İtalya'ya seferlerini iptal etti

THY, 1 Mart günü İtalya’ya düzenlenecek olan uçak seferlerini iptal etme kararı aldı. THY Basın Müşavirliği, İtalya’da rastlanan Corona virüs (Covid-19) vakalarındaki artışlar sebebiyle ülkeye düzenlenen uçuşlarda bazı düzenlemelerin yapıldığına yer verildi.

Açıklamalarda 1 Mart günü iptal edilen seferler ise şu şekildedir;

"TK1871 -TK1872 İstanbul  (IST) - Venedik- İstanbul (IST), TK1869 - TK1870 İstanbul (IST) - Venedik - İstanbul (IST), TK1325 - TK1326 İstanbul (IST) -Bologna - İstanbul (IST), TK1895 - TK1896 İstanbul (IST) - Milano - İstanbul (IST), TK1865 - TK1866 İstanbul (IST) - Roma - İstanbul (IST), TK1901 - TK1902 İstanbul (SAW) - Milano - İstanbul (SAW), TK1877 İstanbul (IST) - Milano, TK1361 İstanbul (IST) - Roma"

Ücretsiz iade/ tarih değişikliği hakkı tanındı

THY, misafirlerin seyahat güvenliğinin ön planda tutulması konusunda sürecin bütün uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleriyle iş birliği içerisinde takip edileceği ve gerekli önlemlerin sürdürüleceği belirtildi. 1 Mart-31 Mayıs 2020 tarihleri içerisinde Türkiye çıkışlı, İtalya varışlı bileti olan misafirler için ücretsiz iade / tarih değişikliği hakkı tanındı. Detaylı bilgilere www.turkishairlines.com üzerinden,  çağrı merkezlerinden veya yetkili satış ofislerinden ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme: 29.02.2020 18:34
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