THY Corona virüs nedeni ile İtalya'ya seferlerini iptal etti

THY, 1 Mart günü İtalya’ya düzenlenecek olan uçak seferlerini iptal etme kararı aldı. THY Basın Müşavirliği, İtalya’da rastlanan Corona virüs (Covid-19) vakalarındaki artışlar sebebiyle ülkeye düzenlenen uçuşlarda bazı düzenlemelerin yapıldığına yer verildi.

Açıklamalarda 1 Mart günü iptal edilen seferler ise şu şekildedir;

"TK1871 -TK1872 İstanbul (IST) - Venedik- İstanbul (IST), TK1869 - TK1870 İstanbul (IST) - Venedik - İstanbul (IST), TK1325 - TK1326 İstanbul (IST) -Bologna - İstanbul (IST), TK1895 - TK1896 İstanbul (IST) - Milano - İstanbul (IST), TK1865 - TK1866 İstanbul (IST) - Roma - İstanbul (IST), TK1901 - TK1902 İstanbul (SAW) - Milano - İstanbul (SAW), TK1877 İstanbul (IST) - Milano, TK1361 İstanbul (IST) - Roma"

Ücretsiz iade/ tarih değişikliği hakkı tanındı

THY, misafirlerin seyahat güvenliğinin ön planda tutulması konusunda sürecin bütün uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleriyle iş birliği içerisinde takip edileceği ve gerekli önlemlerin sürdürüleceği belirtildi. 1 Mart-31 Mayıs 2020 tarihleri içerisinde Türkiye çıkışlı, İtalya varışlı bileti olan misafirler için ücretsiz iade / tarih değişikliği hakkı tanındı. Detaylı bilgilere www.turkishairlines.com üzerinden, çağrı merkezlerinden veya yetkili satış ofislerinden ulaşabilirsiniz.