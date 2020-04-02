THY'de dış uçuşlarda ki korona rötarı 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

Korona virüs hastalığı sebebiyle yurt içi uçuşları sınırlandıran, yurt dışı uçuşları ise 17 Nisan'a kadar erteleyen THY dış uçuşlar için 17 Nisan tarihini uzatarak yeni tarihi 1 Mayıs 2020 olarak duyurdu.

Konuyla ilgili resmi açıklama THY yollarının sosyal medya hesabından yapıldı ;

Konuyla ilgili THY Genel Müdürü Bilal EKŞİ'de sosyal medya üzerinden bir açıklamada ;

"Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar DURDURULMUŞTUR.

İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız KISITLI seferlerimiz devam edecektir." dedi