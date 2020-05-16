THY'den 19 Mayıs gününe özel hatıra bileti kampanyası! Hatıra bileti nasıl alınır?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile Türk Hava Yolları (THY), o günde özel bir uçuş programı hazırladı. Milli Mücadelenin başlatıldığı yer olan Samsun'a yapılacak olan uçuş 19 Mayıs'a özel olarak gerçelecek. Peki bu özel ve anlamlı uçuşun önemi nedir?

THY 19 MAYIS ÖZEL UÇUŞU

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek.

Bayrak taşıyıcı hava yolu şirketinin gerçekleştireceği tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen vatandaşlar "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecekler. Oluşturulan hatıra biletleri bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

belirtilen linke tıklamanız halinde açılan ekrana adınız ve soyadınızı yazarak 'uçuşa katıl' butonuna tıklamanız yeterli olacak.

19 MAYIS HATIRA BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ