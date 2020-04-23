THY'den 23 Nisan'a özel rota! Ankara semalarında ay-yıldız çizildi

Türk Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle özel bir rota belirledi. TK1920 sefer sayılı uçağıyla özel bir uçuş planlandı ve Ankara Hava Sahası üzerinde ay-yıldız çizerek tur atttı.

23 Nisan'a özel planlanan özel uçuş bu sabah 09:00’da gerçekleştirildi. Bayrak taşıyıcı Havayolu şirketi, bu güne özel düzenlediği sefer sayısını TK1920 olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da teaser içeriklerini paylaştı.

Gerçekleştirilen bu özel sefer uçuşu takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de kullanıcılar an be an takip edilebilecekler: //air.tk/TK1920

Türk Hava Yolları’nın 23 Nisan'a özel özel uçuşu hakkında hazırlanan reklam filmi ise bu akşam saat tam 19:20’de resmi sosyal medya hesaplarından vatandaşlara sunulacak.

