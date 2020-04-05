THY'den Ülke dışındaki Türk vatandaşları için tahliye seferlerine devam açıklaması

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal EKŞİ Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada ;
"Bugünlerde ülkemize yaptığımız tüm SEFERLER ilgili otoritelerimizin talepleri ve organizasyonu doğrultusunda TAHLİYE seferi olarak icra edilmektedir Seferlerde Türk vatandaşlarımız ülkemize getirilmekte ve 14 gün Devlet yurtlarında KARANTİNAYA alınmaktadırlar."dedi
Bugünlerde ülkemize yaptığımız tüm SEFERLER ilgili otoritelerimizin talepleri ve organizasyonu doğrultusunda TAHLİYE seferi olarak icra edilmektedir— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 5, 2020
Seferlerde Türk vatandaşlarımız ülkemize getirilmekte ve 14 gün Devlet yurtlarında KARANTİNAYA alınmaktadırlar.#bizbizeyeteriz