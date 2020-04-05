THY'den Ülke dışındaki Türk vatandaşları için tahliye seferlerine devam açıklaması

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal EKŞİ Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada ;

"Bugünlerde ülkemize yaptığımız tüm SEFERLER ilgili otoritelerimizin talepleri ve organizasyonu doğrultusunda TAHLİYE seferi olarak icra edilmektedir Seferlerde Türk vatandaşlarımız ülkemize getirilmekte ve 14 gün Devlet yurtlarında KARANTİNAYA alınmaktadırlar."dedi