THY duyurdu! İşte uçuşlardaki yeni kurallar

Normalleşme planı çerçevesinde yurt içi uçuşlara Haziran ayında başlayacak olan THY, yeni kuralları duyurdu.İşte uçuşlara getirilen yenilikler..

THY duyurdu! İşte uçuşlardaki yeni kurallar
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Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm uçuşları durduran THY,normalleşme planı kapsamında Haziran ayında yurt içi uçuşlara başlıyor.Korona virüs gölgesinde yapılacak uçuşlarda yeni bir dönem başlatan THY getirilen yenilikler ile ilgili olarak önemli duyurular yaptı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili yaptığı paylaşımda ;

"Şimdi uçuşa hazırlanma zamanı. Sağlıklı uçuş için el bagajı yok, küçük el çantası var. Koridorlarda kuyruk ve temas yok. Anons ile sıra numarasına göre, biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile. Maskeni tak. Her dört saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun. Sosyal mesafeni koru, mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et. Hijyene dikkat, el yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat" dedi.


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