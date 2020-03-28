THY hangi şehirlere uçacağını açıkladı! İşte THY'nin sefer düzenleyeceği büyükşehirler

Korona virüs salgının tedbirleri kapsamında uçuşlar azaltan THY'dan açıklama geldi.Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. THY, koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek. Tarifeler ilerleyen zamanda açıklacak.
İşte uçuş yapılacak şehirler
İstanbul
Ankara
Samsun
Trabzon
Erzurum
Van
Diyarbakır
Malatya
Gaziantep
Kayseri
Konya
Adana
Antalya
İzmir
İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır.
✈️İstanbul
✈️Ankara
✈️Samsun
✈️ Trabzon
✈️Erzurum
✈️ Van
✈️ Diyarbakır
✈️ Malatya
✈️ Gaziantep
✈️ Kayseri
✈️ Konya
✈️ Adana
✈️ Antalya
✈️ İzmir
Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 28, 2020