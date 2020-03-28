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THY hangi şehirlere uçacağını açıkladı! İşte THY'nin sefer düzenleyeceği büyükşehirler

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışına uçuşları durduran Türk Hava Yolları yurt içinde de sadece büyükşehirlere uçuşların yapılacağını açıkladı. İşte Türk Hava Yollarının uçuş düzenleyeceği şehirler

28 Mart 2020 Cumartesi 12:04
THY hangi şehirlere uçacağını açıkladı! İşte THY'nin sefer düzenleyeceği büyükşehirler

Korona virüs salgının tedbirleri kapsamında uçuşlar azaltan THY'dan açıklama geldi.Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. THY, koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek. Tarifeler ilerleyen zamanda açıklacak.

İşte uçuş yapılacak şehirler

İstanbul
Ankara
Samsun
Trabzon
Erzurum
Van
Diyarbakır
Malatya
Gaziantep
Kayseri
Konya
Adana
Antalya
İzmir

Anahtar Kelimeler:
ThyBilal EkşiUçuş Olan şehirler
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