THY uçağında korkutan bomba ihbarı...

Türk Hava Yollarının Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün THY’ye ait olan Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre bugün TK1752 sefer sayılı Oslo – İstanbul arasında gerçekleştirilen uçuşta bomba olduğu gerekçesinde bir ihbarda bulunuldu.

endişe içinde acilen İstanbul Havalimanı'na inişini gerçekleştirildi. Ardından yolcular hızlı bir şekilde tahliye edilip görevli polis ekipleri tarafınca uçakta inceleme başlatıldı. Arama sonuçlanınca ihbarın doğru olmadığı tespit edildi.