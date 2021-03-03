İstanbul
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1531
ALTIN
410.421
DOLAR
7.4248
STERLİN
10.4121
EURO
8.9666
10 Aralık Koronavirüs tablosu açıklandı
10 Aralık Koronavirüs tablosu açıklandı
Acun Ilıcalı'nın manevi annesi vefat etti
Acun Ilıcalı'nın manevi annesi vefat...
Şehidimiz var! Gara'dan haber geldi
Son Dakika
Şehidimiz var! Gara'dan haber geldi
Lokanta ve restoranların açılacağı tarih belli oldu mu?
Lokanta ve restoranların açılacağı tarih...

THY uçağında korkutan bomba ihbarı...

Oslo ve İstanbul arası seferini gerçekleştiren olan Türk Hava Yolları uçağında bomba ihbarı yapıldı. Uçak acilen İstanbul Havalimanı'na indi. Daha sonra yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu ortaya kondu.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:19
THY uçağında korkutan bomba ihbarı...
Takip Et:

Türk Hava Yollarının Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün THY’ye ait olan Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre bugün TK1752 sefer sayılı Osloİstanbul arasında gerçekleştirilen uçuşta bomba olduğu gerekçesinde bir ihbarda bulunuldu.


Uçak endişe içinde acilen İstanbul Havalimanı'na inişini gerçekleştirildi. Ardından yolcular hızlı bir şekilde tahliye edilip görevli polis ekipleri tarafınca uçakta inceleme başlatıldı. Arama sonuçlanınca ihbarın doğru olmadığı tespit edildi.


Son Güncelleme: 03.03.2021 15:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulUçakThyIhbarBombaOsloTürkhavayolları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma kısıtlaması sona mı eriyor?
Sokağa çıkma kısıtlaması sona mı eriyor?
Lokanta ve restoranların açılacağı tarih belli oldu mu?
Lokanta ve restoranların açılacağı tarih belli oldu mu?
Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar ne zaman açıklanacak?
Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar ne zaman açıklanacak?
Şans Topu oyunu sonuçları belli oldu - Şans Topu 28 Şubat çekiliş sonucu kazanan numaralar
Şans Topu oyunu sonuçları belli oldu - Şans Topu 28 Şubat çekiliş sonucu kazanan numaralar
Şans Topu oyunu sonuçları belli oldu - Şans Topu 28 Şubat çekiliş sonucu kazanan numaralar
Şans Topu oyunu sonuçları belli oldu - Şans Topu 28 Şubat çekiliş sonucu kazanan numaralar
Şehidimiz var! Gara'dan haber geldi
Şehidimiz var! Gara'dan haber geldi

Popüler Haberler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.