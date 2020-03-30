THY uçuşlara yeni önlemler geldi! Yan koltuklar boş olacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını tamamen kaldıran, yurt içi uçuşlara ise kısıtlama getiren THY'dan yeni tedbirler gelmeye devam ediyor.
Konuyla ilgili Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Sosyal medya üzeriden yaptığı paylaşımda ;
"Uçak seyahatlerimizde:
⚠️ Sosyal mesafeye dikkat edelim.
⚠️ Yan koltukları boş bırakalım.
⚠️ Gribal enfeksiyon belirtilerimiz varsa seyahat etmeyelim. ( MASKE TAKALIM )" dedi
Uçak seyahatlerimizde:— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 29, 2020
⚠️ Sosyal mesafeye dikkat edelim.
⚠️ Havalimanında ve uçak içinde sıra beklemelerde, uçak biniş/inişlerinde 1 METRE kuralına uyalım.
⚠️ Yan koltukları boş bırakalım.
⚠️ Gribal enfeksiyon belirtilerimiz varsa seyahat etmeyelim. ( MASKE TAKALIM ) pic.twitter.com/c3IcoE6cFN