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THY uçuşlara yeni önlemler geldi! Yan koltuklar boş olacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını tamamen kaldıran, yurt içi uçuşlara ise kısıtlama getiren THY'dan yeni tedbirler gelmeye devam ediyor. Son açıklamalara göre uçuşlarda ve havaalanı transfer araçlarında yan koltuklar boş olacak.

30 Mart 2020 Pazartesi 00:52
THY uçuşlara yeni önlemler geldi! Yan koltuklar boş olacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını tamamen kaldıran, yurt içi uçuşlara ise kısıtlama getiren THY'dan yeni tedbirler gelmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Sosyal medya üzeriden yaptığı paylaşımda ;

"Uçak seyahatlerimizde:

⚠️ Sosyal mesafeye dikkat edelim.

⚠️ Havalimanında ve uçak içinde sıra beklemelerde, uçak biniş/inişlerinde 1 METRE kuralına uyalım.

⚠️ Yan koltukları boş bırakalım.

⚠️ Gribal enfeksiyon belirtilerimiz varsa seyahat etmeyelim. ( MASKE TAKALIM )" dedi

Son Güncelleme: 30.03.2020 00:58
Anahtar Kelimeler:
ThyYan Koltuk Boş Uygulaması
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