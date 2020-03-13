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THY ve Pegasus'tan sefer durdurma kararı!

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları, Ülkede görülen koronavirüsü salgınında alınacak tedbirler doğrultusunda 9 Ülke'ye seferlerinin 17 Nisan tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

13 Mart 2020 Cuma 21:58
THY ve Pegasus'tan sefer durdurma kararı!

Tüm Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını Türkiye'de gölülmeye başkanınca Bakanlıklar tüm yurt genelinde redbir ve önlemlerin bir üst seviyeye çıktığını açıkladılar. Bu dorultuda Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları'ndan bir açıklama yapıldı 17 Nisan tarihine kadar 9 ayrı ülkeye yapılması planlanan uçuşların durudurulduğu kaydedildi.

THY'den, Koronavirüsü salgını önlemler çerçevesinde Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda'ya düzenlenen seferlerin 17 Nisan tarihine kadar durdurulduğuna dair yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Son dönemde Avrupa kıtasında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu kıtada yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda ülkelerine düzenlediğimiz uçuşlarımız 17 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur.

Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz.

Uluslararası uçuşlarımızda bileti bulunan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır."


Pegasus Havayolları ise söz konusu uçların durudurlması ile ilgili yaptığı kamuoyu açıklamasında, "Koronavirüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda; Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya’ya uçuş kısıtlaması getirilmiştir. İlgili ülkelere tüm uçuşlarımız 14 Mart 2020 sabah 08.00’den, 17 Nisan 2020’ye kadar durdurulmuştur.

Bu çerçevede iptal ve iade işlemlerinizle ilgili endişe etmeyiniz, web sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan ilerleyen saatlerde yapacağımız duyurumuzu bekleyiniz." denildi.


 

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