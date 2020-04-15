THYdış hat uçuşlarının tamamını 20 Mayıs’a kadar durdurdu

THY Dış Hat Uçuşlarını 20 Mayıs’a Kadar Durdurdu

Türkiye Hava Yolları Şirketi yeni aldığı kararı intenet sitesi üzerinden duyurdu. THY tarafından yapılan duyuruya göre Yeni Korona Virüs küresel salgını nedeniyle resmi otoriteler tarafından alınan yeni bir kararın olduğunu söyledi. Alınan bu karaların insanların sağlığını koruma için alındığını belirten THY, 20 Mayıs 2020 tarihine kadar dış hat uçuşlarının durdurulduğunu duyurdu.

Türk Hava Yolları’nın yaptığı açıklamaya göre iç hat seferlerinin 3 Nisan 2020 saat 23.59 itibariyle 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu bilgisi de hatırlatıldı. Alınan bu kararlar salgının gidişatına göre değişiklik göstermektedir. Karalarda yapılan değişiklikler Türk Hava Yolları resmi intenet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

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