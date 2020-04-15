İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
95855
ALTIN
381.168
DOLAR
6.8925
STERLİN
8.6572
EURO
7.5238

THYdış hat uçuşlarının tamamını 20 Mayıs’a kadar durdurdu

THY dış hat uçuşlarının tamamını 20 Mayıs'a kadar durdurdu. Alınan bu karar ile ilgili resmi internet sitesinde duyuru yapan Türk Hava Yolları, iç hatlarında 20 Nisan'a kadar durdurulmuş olduğunu hatırlattı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 17:37
THYdış hat uçuşlarının tamamını 20 Mayıs’a kadar durdurdu

THY Dış Hat Uçuşlarını 20 Mayıs’a Kadar Durdurdu

Türkiye Hava Yolları Şirketi yeni aldığı kararı intenet sitesi üzerinden duyurdu. THY tarafından yapılan duyuruya göre Yeni Korona Virüs küresel salgını nedeniyle resmi otoriteler tarafından alınan yeni bir kararın olduğunu söyledi. Alınan bu karaların insanların sağlığını koruma için alındığını belirten THY, 20 Mayıs 2020 tarihine kadar dış hat uçuşlarının durdurulduğunu duyurdu.

Türk Hava Yolları’nın yaptığı açıklamaya göre iç hat seferlerinin 3 Nisan 2020 saat 23.59 itibariyle 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu bilgisi de hatırlatıldı. Alınan bu kararlar salgının gidişatına göre değişiklik göstermektedir. Karalarda yapılan değişiklikler Türk Hava Yolları resmi intenet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Gündemi hızlı bir şekilde takip etmek için mobil uygulamamızı indir, hiçbir haberden geri kalma!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Sıcak gelişmeleri ve flaş haberleri anında öğrenmek istiyorsan, bizi Instagram’da takip etmeyi unutma! >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Dünya basınından ve yerel basından en güncel gelişmelerden haberdar olmak istiyorsan, sen de Facebook Grubumuza Katıl! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Son Güncelleme: 15.04.2020 17:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa'da traktör kazası 2 kardeşi birbirinden ayırdı!
Manisa'da traktör kazası 2 kardeşi birbirinden ayırdı!
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saatlerine düzenleme geldi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saatlerine düzenleme geldi
RTÜK FOX TV'ye acımadı! Cezayı kesti
RTÜK FOX TV'ye acımadı! Cezayı kesti
AA muhabirine şok! Morg görüntülerinden sonra gözaltına alındı
AA muhabirine şok! Morg görüntülerinden sonra gözaltına alındı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında yeni görüntüler!
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında yeni görüntüler!
Şehit oğlunu özleyen anneye emniyetten büyük jest
Şehit oğlunu özleyen anneye emniyetten büyük jest

Popüler Haberler

Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak?Hızlı ve Öfkeli 9 vizyona tarihi belli oldu mu?
İş bankası 250.000 TL’ye kadar Esnaf Kredisi Başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası 250.000 TL’ye kadar esnaf kredisi başvuru şartları
Yaz tatili iptal mi olacak? Bu sene yaz tatili ne kadar olacak?
Fındık fiyatları ne kadar? 16 Nisan Perşembe il il güncel fındık fiyatları
4,4 milyon aile için sosyal yardım ödemeleri başlatılıyor!
1000 TL aile yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Eczanelerden ücretsiz maske almak için maske başvuru formu nasıl doldurulur?
Simge Barankoğlu ahlak dışı videoların olduğu bir telegram grubunun reklamını yaptı
2020 Müdür Yardımcılığı Atama Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?
3.000 TL kredi veren bankalar hangileridir? 3.000 TL kredi için gelir belgesi isteniyor mu? Kredi başvurusu için şartlar
İnternet neden yavaş çalışıyor? 11 Nisan Cumartesi internet hızı neden düşük?
TRT1 Zinde Kal Programındaki spor hocası kimdir? Yücem Tülek hakkında bilgiler
Coronavirüs salgının ekonomik etkileri sonrası kredi faiz oranları arttı mı? Salgın sonrası en uygun konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu?
2020 bedelli askerlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bedelli askerlik için ödenecek ücret ne kadardır?
Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu uygulanacak mı? Sokağa çıkma yasağı kararında son durum ne?
Cezaevlerinde mahkum tahliyeleri ne zaman başlayacak?
Kamu Bankaları saat kaçta açılıp, saat kaçta kapanıyor? Bankalar hangi saatlerde çalışıyor?
Hafta sonu 17-19 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
Uygun kredi veren bankalar ve başvuru şartları nedir? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank ve ING Uygun kredi başvurusu yapmak için şartlar nelerdir?
Garanti BBVA’dan kredi notu olmayan kişilere 60 aya kadar vadeli 100 Bin TL kredi
Halkbank 50 bin TL düşük faizli emekli ihtiyaç kredisi kampanyası başvuru şartları ve detayları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.