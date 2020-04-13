THY’nin kaptan pilotu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Hava Yollaru (THY) kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla birlikte Cerrahpaşa Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve durumun ağırlaşması sonucu yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen kaptan pilot Kılıç, yaşam mücadelesini kaybetti.

THY ve havacılık camiası yeni tip koronavirüs kaynaklı kayıp için yasta olduğu belirtilirken diğer taraftan yine Cerrahpaşa Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konan Türk Hava Yolları’nda görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için donör arandığı bildirildi.

Türk Hava Yolları’nda görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu'na da Kovid-19 teşhisi konmuş, tedavi olup kronik bir hastalığı olmayan, 18 yaş üstü donör desteğine arandığı kaydedildi. Uzun yıllar boyunca Türk Hava Yolları’nda Kaptan pilot olarak çalıştıktan sonra emekli olan Kaptan Pilot Feyzi Altunbulak’ın da koronavirüsü salgınına yakalandığı ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.