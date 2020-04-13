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Ticaret Bakanlığı kredi kartı dolandırıcılarına karşı uyardı!

Ticaret Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada vatandaşları kredi kartı dolandırıcılarına karşı dikkatli olması , hususunda uyardı

13 Nisan 2020 Pazartesi 16:34
Ticaret Bakanlığı kredi kartı dolandırıcılarına karşı uyardı!

Ticaret Bakanlığı özellik bugünlerde korona virüs önlemleri kapsamında evlerde olan vatandaşları sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan dolandırıcılığa karşı uyardı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bahsi geçen konuyla ilgili olarak tüketicilerimizin yanlış bilgilendirilmemesi ve mağduriyet yaşamamaları amacıyla aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasında fayda görülmektedir" denildi ve şu uyarılar yapıldı:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartını sunma zorunluluğu getirilmiştir.

"6502 sayılı Kanunun söz konusu hükmüne dayanılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve 07.03.2020 tarihinde yürürlüğe giren 2020/7 sayılı 'Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 11'inci maddesi, kredi kartlarının özelliklerine göre yıllık olarak belirlenecek tutar kadar ücretlendirileceği, kartlardan alınan bu ücretlerin ancak tüketiciyi borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımı müteakip yıllık olarak alınabileceği, kesintisiz en az 180 gün hareket görmeyen kredi kartlarından hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti alınamayacağı hususları düzenlenmiştir."

Ayrıca Tebliğ ekinde kredi kartı yıllık üyelik ücreti, tüketiciden alınabilecek ücretler arasında sayılmıştır.

Söz konusu düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, resmi kurum ya da e-devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.
Kart çıkaran kuruluşça talep edilen kart aidatlarına ilişkin olarak alışveriş taahhüdüne bağlı ücret alınmaması ve benzeri, tüketicilerimiz ile yapılan anlaşmaya aykırılık olması durumları ile söz konusu mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturabilecek uygulamayla karşılaşılması halinde öncelikle kart çıkaran kuruluşa başvurulması gerekmektedir.

Kart çıkaran kuruluş ile uyuşmazlığın çözülememesi durumunda 6502 sayılı Kanun kapsamında 10,390-TL'nin altında olan uyuşmazlıklar için 'Tüketici Hakem Heyetleri'ne bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de 'Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilmesi mümkündür." denildi.

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