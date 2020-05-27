Tıp dünyasından korona yüzünden bir kayıp daha!

Yaşanan bu pandemi sürecinde hastalık ile mücadele de en ön safta kahramanca savaşan tıp dünyasından bir üzücü kayıp haberi daha geldi.Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu Genel Cerrahi Uzmanı Salih Cenap Çevli, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tıp dünyasından korona yüzünden bir kayıp daha!
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Korona virüs ile mücadele de en aktif rol ve salgın hastalık ile en ön safta kahramanca savaşan tıp dünyasından bir acı kayıp haberi daha geldi.Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu Genel Cerrahi Uzmanı Salih Cenap Çevli, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çevli, birkaç gün önce sosyal medya hesabından sağlık durumunun ağırlaştığını paylaşarak iyileşmek için büyük çaba gösterdiğini ifade etmişti.Kahraman doktor iyileştik sonra hastalık ile ilgili olarak bir kitap yazacağını açıklamıştı.

Salih Cenap Çevli'nin eşi, vefatın ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

''Hayat arkadaşım can yoldaşım bu sayfanın en acı tweetini benim atacağım hiç aklıma gelmezdi sana hiç yakışmadı be albayım ölüm evimize ocağımıza yüreklerimize ateş düşürdün mekanın cennet olsun üzülmeme hiç kıyamazdın ama bu defa oyunu sen bozdun evlatlarımız emanetim.''


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