TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuğun feci ölümü

İstanbul'un Gaziosmanpaşa'da bugün bir trafik kazası meydana geldi. Annesiyle birlikte pazardan dönen 5 yaşındaki Fatmanur Asan isimli bir çocuk annesinin elinden bir anda kurtularak yola fırladı.

O sırada yoldan geçen TIR, önüne çıkan çocuğu fark etmeyerek altına aldı. Çocuğun TIR'ın altında kalan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaşınaki minik Fatmanur'un kaza anında hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne, kızının ölümü üzerine sinir krizleri geçirirken küçük kızın cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından 500 Evler Mezarlığı gasilhanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken kazaya karışan TIR çekilene kadar sokak bir süreliğine trafiğe kapatıldı. TIR sürücüsüde olaydan hemen sonra polis tarafından gözaltına alınarak sorgusu yapılması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.



