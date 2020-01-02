TOGG'dan yerli otomobil ön siparişlerine ilişkin Kamuoyu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla tanıtımı gerçekleştirilen yerli otomobil ile ilgili ön siparişler hızla alınmaya başladı. Söz konusu ön siparişler ile ilgili de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) bir Kamuoyu açıklaması yaptı.

TOGG'un resmi Twitter sayfasından yapılan açıklama 'Kamuoyunun bilgisine' notuyla paylaşıldı. Açıklamada, yerli otomobilin üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

TOGG'un paylaşımında tanıtımı gerçekleştirildikten sonra büyük beğeni kazanan Türkiye'nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon alındığı vurgulandığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz."