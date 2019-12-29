TOGG'un tasarımcısı olan Murat Günak kimdir? Murat Günak kaç yaşında ve nereli?

Dün tanıtıma çıkan yerli arabanın lansmanı 2020 yılında, üretime başlayacağı fabrikanın açılışı ise 2021 yılında gerçekleşerek 2022 yılında üretime geçiş yapılacağı planlanıyor. Çok konuşulan bu arabanın tasarımında Pininfarina olan İtalya markası ile iş yapıldı. Tasarımında Murat Günak'ın büyük bir yer alarak yardımcı olduğu ortaya çıktı. Peki, ünlü tasarımcı Murat Günak kimdir? Murat Günak kaç yaşında ve nereli? İşte, Murat Günak'ın hayat hikayesi...

Ünlü tasarımcı Murat Günak kimdir?

1957 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Murat Günak, çocukluğunu Almanya'da geçirmiştir. İlk öğretim ve lise eğitimini almak için İstanbul'a geldi. Eğitimini tamamladıktan sonra Almanya'ya tekrar dönüş yaptı. Almanya'da endüstriyel tasarım eğitimi alarak adını en önemli tasarımcılar arasında duyurdu. İlk iş eğitimini Ford Motor Company'de gerçekleştirilmiştir.

1980 yılında Murat Günak, tasarım eğitimini bitirdikten sonra Mercedes'e çalışmaya başladı. 1994 yılında ise Peugeot'a geçiş yaparak 206 modelinin tasarım aşamasını gerçekleştirdi. Bu tasarımı gerçekleştirdikten sonra adını tüm dünyaya duyurma şansı elde etti.

Daha sonra kendini daha çok geliştirerek Bugatti EB-188'e rakip olarak daha iddialı bir model tasarladı. Murat Günak, Mercedeste C serisinin Sport Coupe modelini büyük bir tasarım ekibiyle çalışarak gerçekleşti. Daha sonra Volkswagen Grubu'nun tasarımdan sorumlu başkanlığa level atladı. Volkswagen Grubu'nda çalışmasını tamamladıktan sonra kendi firmasını kurarak işlerini daha da çok büyüttü.

Son olarak Murat Günak, yaptığı bu başarılı işlerden sonra dün tanıtımı yapılmış olan yerli otomobilin tasarım ekibiyle çalışarak adını tekrardan duyurdu.