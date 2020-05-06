Tokat'ın o ilçesi koronavirüsle tanışmadı

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgında ölüm ve vakaların önüne geçilemezken bugüne kadar Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde hiç vaka görülmediği öğrenildi.
Koronavirüsünün ilçeye uğramamasından dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten Başkan Tunçel, ilçe nüfusunun büyük bir kısmının İstanbul'da yaşadığına da dikkat çekerek, konuşmasında "İlçemize dışarıdan gelen olan hemşehrilerimize 14 günlük karantina uygulaması yaptık. Hükümetimizin aldığı kararları harfiyen uyguladık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını sağlayarak tüm ihtiyaçlarını karşıladık. İlk günden itibaren 5 bin adet maske, 100 koli gıda, 2 bin adet eldiven, 10 bin litre dezenfektan kullandık. İnşallah budan sonra aynı tedbirleri alarak korona virüs ilçemize bulaşmadan ülkemizi ve dünyayı terk etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.