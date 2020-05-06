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Tokat'ın o ilçesi koronavirüsle tanışmadı

Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, Tokat’ın Başçiftlik ilçesinin koronavirüsle hiç tanışmadığı öğrenildi. Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, konuyla ilgili açıklama yaparken tedbirlere harfiyen uyulduğunu söyledi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 21:26
Tokat'ın o ilçesi koronavirüsle tanışmadı

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgında ölüm ve vakaların önüne geçilemezken bugüne kadar Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde hiç vaka görülmediği öğrenildi.

8 bin 323 nüfussa ship Başççiftlik ilçesinde koronavisürünün görüldüğü ilk günden itibaren alınan tedbirleri harfiyen uygulandığını söyleyen Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, ilçe nüfusunun genel olarak 65 yaş üzeri olduğunu belirterek, “Coronavirüsün Dünyaya ve ülkemize yayılmasından sonra benim en büyük korkum nüfusunun 65 yaş ortalamasının üzerinde olması idi. Bu sebebiyle virüsün bulaşmasıyla çok ağır bedeller ödeyeceğimizi düşünüyorduk. Rabbime şükürler olsun ki ilçemizde bugüne kadar hiçbir vakamız olmadı. İnşallah bugünden sonra da olmaz” diye konuştu.

Koronavirüsünün ilçeye uğramamasından dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten Başkan Tunçel, ilçe nüfusunun büyük bir kısmının İstanbul'da yaşadığına da dikkat çekerek, konuşmasında "İlçemize dışarıdan gelen olan hemşehrilerimize 14 günlük karantina uygulaması yaptık. Hükümetimizin aldığı kararları harfiyen uyguladık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını sağlayarak tüm ihtiyaçlarını karşıladık. İlk günden itibaren 5 bin adet maske, 100 koli gıda, 2 bin adet eldiven, 10 bin litre dezenfektan kullandık. İnşallah budan sonra aynı tedbirleri alarak korona virüs ilçemize bulaşmadan ülkemizi ve dünyayı terk etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.


 

Anahtar Kelimeler:
TokatKoronavirüsBaşçiftlik
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