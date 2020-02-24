Tokat'lı Fındık köpek 'gençlik' hastalığına yakalandı

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyünde bulunan Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bulduğuı ve okula getirerek öğrencilerle birlikte bakımını yaptıkalrı 'Fındık' isimli köpek sosyal medyada günlerce konuşulan bir konu olmuştu. Okul öğrencileri ve öğretmenlerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği, fındık köpek geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlandı.

Okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve bu haliyle büyük sempati kazanan Fındık köpek için Turhal Belediyesi veterineri kontrol ederek köpeğe ilaç verdi. Fakat dün hayvanın durumunun kötüye gitmesi üzerine okul yetkilileri, durumu Turhal Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine ulaştırdılar.

Fındık köpek Turhal Belediyesi'ne ait özel bir araç ile'da bulunan özel bir kliniğe getirilerek tahlil ve tetkikleri yapıldı. Fındık köğeğe yapılan kontrolde ise veteriner hekimler distemper () teşhisi koydular. Fındık, bu hastalığının diğer köpeklere bulaştırma ihtimalini göz önünde bulundurulması nedeniyle özel bir odaya alındı. Fındık'ınsinin yaklaşık 15 gün daha devam edeceği bildirildi.

"GENÇLİK HASTALIĞI"

Köpek distemper, yavru, köpeklerin solunum, gastrointestinal ve sinir sistemlerine saldıran bir virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Ciddi boyutlarda olduğu bilinen köpek gençlik hastalığı, ayrıca gözün konjonktival zarlarını etkileyen bir virüstür. Ateş göz ve burun akıntısı, iştahsızlık, ishal, kusma, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerle teşhis edilen hastalığın özel bir tedavisi olmamakla birlikte, antibiyotiklerin yanı sıra, bazı semptomları iyileştirebilecek vitamin takviyeleri ile tedavi edilir.