Tokat'ta akıl almaz olay! Yaşlı adam uyarıları dinlemedi hakaretler edip bıçak çekti

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı'da sürekli risk grubu içinde olan yaşlıların mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Toplum sağlığı açısından özelikle yaşlı vatandaşların evlerinde kalmaları istenirken, Tokat’ta risk grubundaki birçok vatandaş bu uyarıyı dikkate almayarak sokaklara çıkıyorlar. Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı etrafında bulunan banklarda oturan vatandaşlarla röportaj yapmak isteyen basın mensupları yaşlı bir kişiden beklemedikleri bir hareketle karşılaştılar. Bankta oturan bir adam haber yapan basın mensubuna önce sözle engel olmaya çalıştı, sonra kameraların kendisini çektiğini görünce hakaretler ve küfürler etmeye başladı.

Çevrede bulunanların tepkisini toplayanorada bulunan bir vatandaşla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp ortam gerilince küfürler savurarark yanında taşıdığı bıçağı çıkarı etrafa savurmaya başladı.

Vatandaşlar tarafından olay yerinde uzaklaştırılmak istenen şahsa ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale ettiler. Bir türlü sakinleşmeyen ve özellikle habercilere ağır hakaretler eden yaşlı adam polis aracına alındı ve ifade için polis merkezine götürüldü. İsmiin O.D. ve yaşının da 75 olduğu öğrenilen yaşlı adama emniyette bıçak bulundurması nedeniyle idari işlem yapıldı.

Diğer taraftan parkta oturan bir başka kişi de gazetecilerin sorularını yanıtlarken adının Hasan Öğmen olduğunu ve 69 yaşında olduğu belirterek 69 yaşındaki evde çok canı sıkıldığı için sokağa çıktığını ve kendisini yeteri kadar genç hissettiğini söyledi. Öğmen,röportajında “Bitki çayları kullanıyorum kendime dikkat ediyorum. Vitaminli yiyecekler tüketiyorum. Çok şükür sağlıklıyım korkum da yok. Devletin aldığı tedbirleri destekliyorum. Dışarıda fazla gezip de topluluk içerisine girmiyorum, vakit geçiriyorum. Evde vakit geçmiyor, hanımla kavga ediyoruz yoksa” diye konuştu.