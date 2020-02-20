Tokat'ta fenomen olan fındık köpeğe nazar değdi!

Tokat Turhal'daki köy mezarlığında bulunan ve Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerinin sahiplendiği 'fındık' isimli köpeğin görüntüleri sosyal medyada yayınlanında bir anda ilgi odağı oldu. Okulun öğrencilerinin büyük sevgi gösterdiği, yavru köpek, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıkarken Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul forması görüntüsüyle fenomen oldu.

Dün sosyal medyada görünümü ve sevimliliği ile beğeni ve paylaşım rekoru kıran fındık köpeğin bugünğı öğrenildi. Okul müdürü ise yavru köpeğin hastalandığını Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Nihal Erkoç'a iletmesinin hemen ardından Erkoç derhal Turhal Belediyesinin Fındık ile ilgilenmesini istedi. Belediye veterineri kontrolünü sağladığı Fındık'a ilaç verdi.

Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu öğrencilerini ve 'Fındık' ı ziyaret eden Öğrenci ve öğretmenlere duyarlı davranışı için teşekkür eden Nihal Erkoç, "Bir federasyon başkanı olarak çok mutlu oldum. Müdür bey bugün bana ulaştı, 'Fındık'ın rahatsız olduğunu iletti. Turhal Belediyemiz bu konuda çok duyarlı. Zaman merhumu gözetmeksizin Turhal Belediyesi veteriner hekimliği personeli hemen gelerek gerekli müdahalesini yaptı. Bu olaydan dolayı çok mutlu oldum. Hayvan sevgisi ilk olarak ailede aşılanır daha sonra ise okulda aşılanır. Buna kocaman bir adım atan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Okul öğretmenlerinden Mustafa Önlen ise okulun maskotu haline gelen yavru köpeğin hastalanması ile ilgili yaptığı açıklamada "Sabaha kadar uyuyamadım. Çok güzel mesajlar ve destekler aldık. 'Fındak'ta ufak bir soğuk algınlığı var. Biz nazar gözüyle bakıyoruz. Turhal Belediyemize teşekkür ediyorum. 'Fındık'ın gerekli bakımlarını yapıyor, aşılarını yapıyor. Bugün antibiyotik aldı ve bir torba mama bıraktılar" ifadelerini kullandı.