Tokat'ta muhteşem doğa olayı! Gözlerini güneşten alamadılar

Tokat’ta öğle saatlerinde görülen doğa olayı vatandaşların büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar güneşin çevresinde oluşan, gök kuşağını andıran halkayı fark edince gözlerini gökyüzünden alamadılar ve büyük şaşkınlık yaşadılar.

Enteresan doğa olayı şahitlerinden biri olan Ahmet Karakaya isimli vatandaş, böyle bir görüntüyle ilk kez karşılaştığını belirterek, "Hayatımda daha ilk kez gördüm böyle. Ay tutulması, güneş tutulması gördüm ama bunu ilk kez görüyorum. Enteresan çok enteresan. Gökyüzü mavi, dairenin içerisi siyah meyal. İnşallah hayra yol açar" diye konuştu.

Öğlen saatlerinde oluşan ve yaklaşık yarım saat süren doğa olayı ise daha sonra son buldu.

