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Tokat'ta öz oğlunu öldüren anne kendisini asarak intihar etti

Tokat Devlet Hastanesi'nin anaokulunda görevli bir kadın 10 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini asarak intihar etti. Eve gelen baba Mustafa Uzun, eşi ve oğlunun cansız bedenleri ile karşılaşınca sinir krizleri geçirdi.

18 Ocak 2020 Cumartesi 16:51
Tokat'ta öz oğlunu öldüren anne kendisini asarak intihar etti

Tokat merkezde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen T.U. isimli bir kadın 10 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdükten sonra kendisini asarak kendi yaşamına da son verdi. Tokat Devlet Hastanesi'nin anaokulunda müdür yardımcısı olarak çalışan 37 yaşındaki T.U., evde bulunduğu sırada oğlunu bıçakla öldürdükten sonra kendisini mutfakta bulunan doğal gaz borusuna astı.

Mühendis olarak çalıştığı kurumun şehir dışında olan toplantısına katıldıktan sonra Tokat’a dönen baba M.U. ise evine giremedi. Akşam saat 21.30 sıralarında evde olduğunu tahmin ettiği eşi ve oğluna ulaşamayan M.U., telaşla çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açmasının hemen ardından eve giren baba M.U., eşini mutfakta, özel bir okulda 4'üncü sınıfta okuyan oğlu Kayra'yı ise yatak odasında cansız yatarken buldu.

M.U.'nun sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunmasının ardından belirtilen adresteki eve gelen ekipleri yaptıkları incelemede anne ile oğlunun hayatını kaybettiklerini belirlediler.

Yaşadığı acı olay karşısında sinir krizleri geçiren baba M.U. sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken savcı incelemesinden sonra anne ve oğlunun cesetleri otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken anne T.U.'nun bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
CinayetDevlet HastanesiTokat
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