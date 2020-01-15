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TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları saat kaçta bitiyor? Konut başvurusu nasıl yapılıyor?

16 Aralık 2019 tarihinde başlayan TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruların bugün tamamlanıyor. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek konutlar için başvurular, e-Devlet üzerinden yapılırken aynı zamanda Ziraat ve Halk bankaları şubelerinden de başvurular alınabiliyor. Bugün mesai bitimine kadar sürecek olan konut başvuruları nasıl yapılır?

15 Ocak 2020 Çarşamba 15:39
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları saat kaçta bitiyor? Konut başvurusu nasıl yapılıyor?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi ile başvurular bugün sona eriyor. 16 Aralık 2019 tarihinde başlatılan başvurular e-Devlet üzerinden veya Ziraat ve Halk bankalarının yetkili şubeleri aracılığıyla da kabul ediliyor.

81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için başvurular bugün mesai bitiminde son eriyor. Depreme dayanıklı, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara başvuru bedelleri 2+1 daireler için 500 lira, 3+1 daireler için bin lira olarak belirlenmişti.

Konut başvuruları, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edilecek.

 Diğer taraftan, TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesine bu güne kadar 1 milyon 51 bin 66 kişinin başvurduğu açıklandı.

Son Güncelleme: 15.01.2020 15:41
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