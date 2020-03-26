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TOKİ'den taksit erteleme müjdesi!

Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşa bir müjde de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM'dan geldi.Kurum yaptığı açıklamada TOKİ taksitlerini 2 ay ertelediklerini duyurdu.

26 Mart 2020 Perşembe 14:43
TOKİ'den taksit erteleme müjdesi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs konut taksitlerini ertelediklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda, 

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz." dedi

Bakan Kurum daha öncede Koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyeti durdurulan, belediye ve hazine taşınmazı üzerinde tahsisli kiracı işletmelerden,kira talep edilmeyeceği,sözleşmeler uzatılacağını, 
ve kira borçları erteleneceği müjdelerinide paylaşmıştı

Anahtar Kelimeler:
TokiMurat KurumÇevre Ve Şehircilik Bakan
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