TOKİ'den taksit erteleme müjdesi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs konut taksitlerini ertelediklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz." dedi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz. — Murat KURUM (@murat_kurum) March 26, 2020

Bakan Kurum daha öncede Koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyeti durdurulan, belediye ve hazine taşınmazı üzerinde tahsisli kiracı işletmelerden,kira talep edilmeyeceği,sözleşmeler uzatılacağını,

ve kira borçları erteleneceği müjdelerinide paylaşmıştı