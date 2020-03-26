TOKİ'den taksit erteleme müjdesi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs konut taksitlerini ertelediklerini bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz." dedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) March 26, 2020
Bakan Kurum daha öncede Koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyeti durdurulan, belediye ve hazine taşınmazı üzerinde tahsisli kiracı işletmelerden,kira talep edilmeyeceği,sözleşmeler uzatılacağını,
ve kira borçları erteleneceği müjdelerinide paylaşmıştı
Koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyeti durdurulan, belediye ve hazine taşınmazı üzerinde tahsisli kiracı işletmelerden;— Murat KURUM (@murat_kurum) March 26, 2020
✅ Kira talep edilmeyecek
✅ Sözleşmeler uzatılacak
✅ Kira borçları ertelenecektir. pic.twitter.com/ThGviYCHBq