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TOKİ Manisa kuraları çekiliyor! TOKİ 100 bin yeni sosyal konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleri ile ilgili merak edilen ''TOKİ 100 bin yeni sosyal konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun yanıtını duyurdu. TOKİ Manisa kuraları çekiliyor.

29 Nisan 2020 Çarşamba 20:26
TOKİ Manisa kuraları çekiliyor! TOKİ 100 bin yeni sosyal konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış olduğu duyuruda 100 bin yeni sosyal konut projesiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 100 bin sosyal konut projelerindeki kura çekimlerinin devam ettiğini dile getirdi. Manisa Köprübaşı’nda 75 konut, Manisa Akhisar’da 125 konut ve Denizli’de 118 konut projeleri için kura yapılıyor.

TOKİ Manisa kura sonuçları duyuruldu mu?

TOKİ’nin Manisa kura sonuçları henüz duyurulmadı. Açıklandıktan sonra TOKİ resmi web sayfasından isim listesi duyurulacak.

TOKİ kura çekilişi nereden izlenir?

TOKİ kura çekilişleri https://www.facebook.com/TokiKurumsal/ adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

TOKİ Manisa kura sonuçları duyuruldu mu?

TOKİ’nin Manisa kura sonuçları henüz duyurulmadı. Kura sonuçları duyurulduğunda içeriğimizde yer vereceğiz.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 20:26
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