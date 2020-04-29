İstanbul 23°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101186
ALTIN
383.560
DOLAR
6.9835
STERLİN
8.6684
EURO
7.5708

Toplu cenaze namazına katılan 45 kişi koronaya yakalandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde toplu olarak cenaze namazı kılınmasının ardından katılanlara yapılan koronavirüs testlerinde 45 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Ürgüp Kaymakamlığı, muhtar Emin Esentürk ve köyün imamı hakkında soruşturma başlattı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 16:02
Toplu cenaze namazına katılan 45 kişi koronaya yakalandı

Nevşehir' e bağlı Ürgüp ilçesinin kölerinden biri olan Taşkınpaşa köyü bundan 8 gün önce karantina altına alınmıştı. Köyde gerçekleşen cenaze töreninde toplu olarak cenaze namazı kılınmasının hemen ardından katılımcılardan 45 kişinin koronavirüse yakalandığı bildirildi. Ürgüp Kaymakamlığı ise, toplu cenaze namazı kılınmasına müsaade eden muhtar Emin Esentürk ve namazı kıldıran köy imamı hakkında soruşturma başlattı.

Ürgüp'e bağlı ve 900 nüfusa sahip Taşkınpaşa köyünde ikamet eden D.İ. ile eşi İ.İ, geçtiğimiz mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyarete gidip dönmelerinin ardından öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdular. Hastanede çifte yapılan testlerde koronavirüs oldukları tespit edildi ve köy, geçen 21 Nisan tarihinde karantinaya alındı.

O sırada Rıza Uzun isimli bir köy sakini, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle yaşamını yitirdi ve Uzun için düzenlenen cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı cenaze namazı sonrası sağlık ekipleri katılımcılar üzerinde kontrol yaptı ve yaptıkları kontrollerde köyde yaşayan 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktığını bildirdi.

Yaşanan bu gelilmeler üzerine Ürgüp Kaymakamlığı, köyde düzenlenen toplu olarak cenaze namazına izin veren köy muhtarı Emin Esentürk, muhtar azaları ve cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlattı. 

Anahtar Kelimeler:
NevşehirKoronavirüs TestiürgüpToplu Cenaze Namazı45 Kişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan normalleşmeye dönüş planı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan normalleşmeye dönüş planı
Munzur'da 44 gün önce kaybolan Uzman Çavuş'un cenazesi bulundu
Munzur'da 44 gün önce kaybolan Uzman Çavuş'un cenazesi bulundu
Antalya'da bozuk kamyonetin kasasında yaşayan adam ölü bulundu!
Antalya'da bozuk kamyonetin kasasında yaşayan adam ölü bulundu!
Eminönü'de güvercinleri ezmişti! Adliyeye sevk edilen şahıs sabıkalı çıktı
Eminönü'de güvercinleri ezmişti! Adliyeye sevk edilen şahıs sabıkalı çıktı
Samsun'da 3 yaşındaki Esra’nın acı ölümü!
Samsun'da 3 yaşındaki Esra’nın acı ölümü!
İçişleri Bakanlığı, 3 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesini 81 ile gönderdi!
İçişleri Bakanlığı, 3 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesini 81 ile gönderdi!

Popüler Haberler

Kuruluş Osman Prenses Adelfa kimdir? PHazal Adıyaman nereli ve kaç yaşında?
Bimde bu cuma neler var? 1 Mayıs – 8 Mayıs 2020 aktüel indirimli ürün kataloğu
Evi kötü durumdakilere ev tadilat yardım ödemesi nedir? Nereye başvuru yapılır? Kimler bu ödemeden faydalanır? Ev yardım ödemesi şartları
Ramazan 5.gün iftar menüsü önerisi
Günlük Burç Yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe
Show Tv Kendine İyi Bak Başvuru Formu
Star TV Geleceğin Peşinde Başvuru ve iletişim
Kanal D Gelinim Mutfakta Başvuru Formu
TRT 1 Aileler Yarışıyor Başvuru Formu
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 2020 Başvuru Formu
Survivor Elif ve Berkan oyunlarda neden yoklar, yarışmadan elendiler mi? Elif ve Berkan diskalifiye mi oldu?
BİM'de satılan Hometech Tablet PC Alfa 8mB nasıl, alınır mı?
Babil dizisi yeni sezonda yayınlanmaya devam edecek mi? 2. Sezon ne zaman başlar?
Evde emekli maaşı nasıl alınır? PTT'nın evden emekli maaşı ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
2020 SGK Gözlük hakkı sorgulama ve SGK gözlük camı fiyatları karşımala miktarı
Küresel Sermaye nerede çekildi? Küresel Sermaye filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı! Küresel Sermaye FOX Tv ile ekrana geliyor
Pentagon ve Nasa gerçmiş yıllardan ufo görüntüleri paylaştı
Halkbank 5 bin lira ve altında olan vatandaşlara 6 ay ödemesiz temel ihtiaç kredisi
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadardır? Sokağa çıkma yasağında kaç tl para cezası yazılır?
1 Milyon yazılımcı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? Yazılımcı kursu dersleri ve kurs konuları
15.000 TL 60 Ay vadeli kredi veren bankalar hangileridir? Hızlı kredi almak için banka şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.