Toplu cenaze namazına katılan 45 kişi koronaya yakalandı

Nevşehir' e bağlı Ürgüp ilçesinin kölerinden biri olan Taşkınpaşa köyü bundan 8 gün önce karantina altına alınmıştı. Köyde gerçekleşen cenaze töreninde toplu olarak cenaze namazı kılınmasının hemen ardından katılımcılardan 45 kişinin koronavirüse yakalandığı bildirildi. Ürgüp Kaymakamlığı ise, toplu cenaze namazı kılınmasına müsaade eden muhtar Emin Esentürk ve namazı kıldıran köy imamı hakkında soruşturma başlattı.

Ürgüp'e bağlı ve 900 nüfusa sahip Taşkınpaşa köyünde ikamet eden D.İ. ile eşi İ.İ, geçtiğimiz mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyarete gidip dönmelerinin ardından öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdular. Hastanede çifte yapılan testlerde koronavirüs oldukları tespit edildi ve köy, geçen 21 Nisan tarihinde karantinaya alındı.

O sırada Rıza Uzun isimli bir köy sakini, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle yaşamını yitirdi ve Uzun için düzenlenen cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı cenaze namazı sonrası sağlık ekipleri katılımcılar üzerinde kontrol yaptı ve yaptıkları kontrollerde köyde yaşayan 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktığını bildirdi.

Yaşanan bu gelilmeler üzerine Ürgüp Kaymakamlığı, köyde düzenlenen toplu olarak cenaze namazına izin veren köy muhtarı Emin Esentürk, muhtar azaları ve cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlattı.