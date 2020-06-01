Toplu taşımalarda yüzde 50 kapasite kullanımı zorunluluğu kaldırıldı

Yeni tip koronavirüsü ile mücadelede virüsün yayılmasını önlemek adına toplu taşıma ulaşım araçlarında yüzde 50 kapasite kullanımı, yayımlanan bir genelge ile zorunlu hale getirilmişti. İçişleri Bakanlığı, normalleşme süreci kapsamında toplu taşıma ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıma sınırlamasını kaldırdığını duyurdu. Duyuru, 81 il valiliğine genelge olarak gönderildi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler doğrultusunda hazırlanan genelgede de; şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında, personel servislerinde ve şehirler arası taşımacılıkta araç ruhsatlarında belirtilen kapasitenin yüzde 50 kota sınırlaması kaldırıldığına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

- İlgi Genelgemiz ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatımızın yürürlükten kaldırılması,

- Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ekte gönderilen rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesi.

- Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemlerin yine toplu taşıma araçlarında (metro, metrobüs, körüklü otobüs vb.) güvenli mesafe kurallarına uymak koşulu hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceğinin İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak kararlar ve konulacak kurallar doğrultusunda belirlenmesine karar verilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 20:25