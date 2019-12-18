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Tosuncuk'un intihar haberleri için resmi açıklama geldi! Tosuncuk Ukrayna'da intihar mı etti?

Kurmuş olduğu Çiftlik Bank sistemi ile binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın 1 yılı aşkın bir süredir kayıp. Bir binanın 27 katından atlayarak intihar ettiği öne sürülen, Tosuncuk'un intihar haberleri için resmi açıklama geldi. İşte, Tosuncuk Ukrayna'da intihar mı etti sorusunun yanıtı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 21:57
Tosuncuk'un intihar haberleri için resmi açıklama geldi! Tosuncuk Ukrayna'da intihar mı etti?

Tosuncuk lakabı ile tanınan Mehmet aydın Kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce vatandaşı dolandırmış ve yaklaşık 1 milyar 100 milyon liralık vurgun yapmıştı. Mehmet Aydın hakkında açılan davlar ve suç duyuruları nedeniyle 16 Mart 2018’den beri kayıp. Mehmet Aydın hakkında çıkan her iddia sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgi topluyor. Ortaya atılan son iddia ise Aydın’ın Ukrayna polisinden kaçarken bir binanın 27. Katından atlayarak intihar ettiği oldu. Fakat sosyal medyada çıkan bu iddia Ukrayna ve Türkiye yetkilileri tarafından yalanlandı. Ukrayna Büyükelçiliğinin kaynaklarına Mehmet Aydın’ın intiharına ve Ukrayna’da olduğuna dair hiçbir delil yok.

YALANLARI TOSUNCUK MU UYDURUYOR?

tosuncuk intihar

Bir başka iddia olarak gündeme gelen bilgiyse, bu tip haberleri gündemde kalabilmek ya da izini kaybettirebilmek adına Mehmet Aydın’ın ya da yakınlarının uydurduğu yönünde. Ayrıca bu ismi gündeme getiren insanların Çiftlik Bank mağdurları olduğu da söylentiler arasında yerini aldı. Mağdurlar Tosuncuk isminin gündemden düşmesini istemiyor.

Son Güncelleme: 18.12.2019 21:57
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