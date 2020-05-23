Trabzon'da LGP otomobil dehşeti! 3 kişi yanarak öldü

Feci kaza Trabzon'un Of ilçesinde meydana geldi.Yolda seyir halinde olan LGP otomobil kontrolü kaybedip elektrik direğine çarptı. Kazanın etkisi ile yanmaya başlayan LGP ile çalışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Trabzon'da LGP otomobil dehşeti! 3 kişi yanarak öldü
    Abone Ol:

Feci kaza bugün Trabzon Of karayolunda meydana geldi.

Yolda seyir halinde olan ve Azeri uyruklu Faris Basirov'un kullandığı otomobil birden bire kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan LPG ile çalışan otomobil kenardaki elektrik direğine çarptı.

Kazanın etkisiyle birlikte LPG'li otomobil alev aldı ve gazında etkisiyle yanmaya başladı.

3 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Çevreki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla söndürülen yangında, Gülseren Velioğlu ile çay işçisi oldukları öğrenilen Afgan uyruklu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü Basirov ise 112 ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Ayrıca, Vali İsmail Ustaoğlu da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Yüz kızartıcı suçlar bekçi olmaya engel midir? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?
36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Pandemi Yardımı son başvuru tarihi ne zaman, son başvuru tarihi belli oldu mu? 1000 TL sosyal yardım parası son başvuru tarihi
Cuma namazları ne zaman camilerde kılınmaya başlayacak? Camiler ibadete açılıyor!
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Tv dizileri için yeni bölüm tarihleri
Çav Bella ne demektir? Çav bella kelime anlamı nedir? Çav bella şarkısı sözleri
Aylık kasko sigortası uygulaması nedir? Aylık kasko nasıl yapılır? Aylık kasko fiyatları!
Survivor 2020 68. Bölümü tanıtım fragmanı 6 Mayıs Çarşamba
Fındık fiyatları ne kadar? 7 Mayıs 2020 Perşembe Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri!
Yeme içme ve restoranlarda hangi önlemler uygulanacak?
Prodigal yeni sezon yayınlanacak mı? Fox'dan Prodigal 2. sezon için karar!
Denizbank bayram kredisi kampanyası
Devletten Emekli Olamayana 2 bin 100 TL Ödeme! TC kimlik ile Hemen Başvuru Yapın
Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi Bey’nin rüyası gerçek mi?
Hangi illere sokakta maske takma zorunluluğu getirildi?