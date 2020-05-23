Trabzon'da LGP otomobil dehşeti! 3 kişi yanarak öldü

Feci kaza bugün Trabzon Of karayolunda meydana geldi.

Yolda seyir halinde olan ve Azeri uyruklu Faris Basirov'un kullandığı otomobil birden bire kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan LPG ile çalışan otomobil kenardaki elektrik direğine çarptı.

Kazanın etkisiyle birlikte LPG'li otomobil alev aldı ve gazında etkisiyle yanmaya başladı.

Çevreki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla söndürülen yangında, Gülseren Velioğlu ile çay işçisi oldukları öğrenilen Afgan uyruklu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü Basirov ise 112 ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Ayrıca, Vali İsmail Ustaoğlu da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.