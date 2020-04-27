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Trabzon'da orantısız güç ve ters kelepçeye soruşturma

Olay Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde yaşandı. Bir şahısa kimlik soran polis ekipleri,kişinin üzeriden kimlik çıkmaması sebebiyle sert bir müdahale ile şahsı yüzüstü yere yatırarak ters kelepçe taktı.Bu orantısız güç ve ters kelepçe olayına Trabzon Valiliği sessiz kalması ve polisler hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

27 Nisan 2020 Pazartesi 00:15
Trabzon'da orantısız güç ve ters kelepçeye soruşturma

Üzücü olay Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde yaşandı. Polis ekipleri bir kişiye kimlik sorması ve kişinin üzerinde kimlik çıkmaması nedeniyle sert bir müdahele ile üzeriden kimliği çıkmayan kişiyi yüzüstü yere yatırarak ters kelepçe taktı.Cep telefonu ile görüntülen o anlara Trabzon Valiliği sessiz kalmadı ve görevli polisler hakkında inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Çukurçayır Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki bir sitede yöneticilik yapan Ortahisar Belediyesi Çalışanı Galip Aydın, bugün öğle saatlerinde site sakinlerinden Ramazan pidesi isteyenlerin isimlerini belirlemek ve fırın aracını beklemek amacıyla site bahçesine indi.

Bu sırada yoldan geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri kendisini görerek kimlik sordu. Üzerinde kimliğinin olmadığını söylemesi üzerine Aydın ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Kimliğinin evde olduğunu söylemesine rağmen Aydın ile polis ekiplerinin tartışması büyüyünce site sakinleri de bahçeye indi. Ancak yunus timinde görevli 3 polis Galip Aydın'ın yüz üstü yere yatırarak ters kelepçe taktı. Bu duruma site sakinleri de tepki gösterirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi çağrıldı. Yaşanan o anlar site sakinleri tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, Trabzon Valiliği tepkiler üzerine olaya müdahale eden yunus timinde görevli 4 polis hakkında inceleme başlattı.

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TrabzonOrtahisar Ilçesi ÇukurçayırOrantısız GüçTers Kelepçe
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