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Trabzon'da vahşice katledilen Pınar Kaynak'ın babası DNA raporundaki korgunç gerçeği açıkladı

Trabzon’da yaklaşık 2,5 yıl önce çeşitli yerlerinden bıçaklanarak vahşice katledilen 24 yaşındaki Pınar Kaynak’ın babası DNA taporundaki korkunç gerçekleri anlatarak katillerin hala aramızda olduğunu iddia ederek bir an önce yakalanması için isyan ediyor.

04 Ocak 2020 Cumartesi 10:50
Trabzon'da vahşice katledilen Pınar Kaynak'ın babası DNA raporundaki korgunç gerçeği açıkladı

Trabzon merkeze bağlı Çukurçayır Mahallesinde 15 Ağustos 2017 yılında 1 çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak, önce tecavüze uğramış ardından kafasına taşla vurulup vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Pınar'ın ölümüyle alakalı olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklanmış ve Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde olayla ilgili haklarında ”Kasten öldürme” suçundan dava açılmıştı.

Haklarında açılan dava sonucu yargılanan N.B ve A.K, mahkeme heyeti tarafından Adlı Tıp Kurumundan gelen rapor doğrultusunda maktulün anal ve vajinal bölgelerinde tespit edilen meni örneklerinin sanıklara ait olmadığına ve faillerin başkaları olabileceği kanaatine vararak mevcut delil durumlarının değişmesi gözetilerek sanıkları adli kontrol ile tahliyelerine karar vermişti.

Yaşanan bu olaylardan sonra kızının katillerinin bulunması için çabalayan baba Mehmet Kaynak, kızının cinayetinin bir an önce aydınlatılarak kızının katillerinin bir an önce bulunmasını istedi. Yaklaşık 2,5 yıldır bu davayla ilgili mücadele ettiğiklerin söyleyen baba Kaynak; “Kızım evden ayrılırken bana 'baba ben kız arkadaşımın doğum günü var oraya gideceğim' demişti. Ben de müsaade ettim. Akşam eve dönmedi bir gün sonra cinayet haberini duyduk. Olay, 15 Ağustos 2017 tarihinde olmuştu. Jandarmadan bize telefon geldi. 'Böyle bir olay var gelin kızını tespit edin' diye. Önce jandarmaya ardından da otopsiye gittik. Teşhis ettik. Olayla ilgili önce 2 kişi alındı mahkeme yaklaşık 2,5 yıl sürdü. Adlı Tıptan gelen raporda parmak aralarında uyuşmamazlık görüldü. Beş adet DNA sperm örneği var. Cinsel istismar var. Tutuklu 2 şahıs uyum sağlamadığından serbest bırakıldılar. Devlet çalışmalarını sürdürüyor umutluyuz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonPınar KaynakDna Raporu
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