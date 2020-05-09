Trabzon Şalpazarı tedbirlere uydu, koronavirüsten uzak kaldı

Trabzon'un 'Ağasar' olarak da bilinen Şalpazarı ilçesinde bu güne kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanılmadığı öğrenildi. Virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere özen gösteren ilçe halkında pozitif vakaya rastlanılmaması oldukça sevindirdi.

Karadeniz bölgesinde kadınlarından çocuklara kadar günlük yaşantılarında, ve özel günlerde giydikleri yöresel kıyafetleri ile kültürleerini sürekli yaşatan Şalpazarı'nda; koronavirüs salgınıyla ilgili alınan sıkı tedbirler sayesinde virüsten uzak kaldı. 12 bin nüfuslu ilçede yetiştirilen doğal ve organik ürünlerle beslenen ilçe halkı, sosyal izolasyona oldukça fazla önem veriyor.

Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilçede bu güne kadar hiç pozitif vaka görülmemesinin alınan tedbirlere vatandaşların uymasına etkili olduğunu söyleyerek, "İçişleri Bakanlığımızca yayınlanan tüm genelgelere harfiyen riayet ettik. Vatandaşlarımız özellikle bu konuda ciddi bir çaba sarf etti. Özellikle civar ilçelerde vakaların olduğunun duyulmasıyla vatandaşlarımız, daha da dikkatli oldu. Kurallara uyan ilçe sakinlerimize, dışarıdan gelip tedbirlere uyanlara çok teşekkür ediyoruz. Önemli olan; bu salgın bitene kadar tedbirin bu şekilde sürmesidir. Rehavete kapılmamak lazım" diye konuştu.

Şalpazarı ilçesinin Belediye Başkanı Refik Kurukız ise ilçe genelinde tedbirlere uyulması noktasında çok hassas ve titiz davrandıkalrını belirterek, "Çok şükür ülkemizde ender bölgelerden bir tanesiyiz. İlçemizde şu ana kadar pozitif bir vaka görülmedi. Bunda devletimizin ortaklaşa aldığı kararların sayın valimiz ile kaymakamımızın uyarıları ve tedbirleriyle bütünleştirip, biz de belediye, emniyet ve jandarmamızla çok hassas davrandık. Halkımız çok duyarlı, onlara çok teşekkür ediyoruz. Ama vaka görülmemesinde de ayrı bir önemi olduğunu düşündüğüm; bölgenin doğasının ve burada yetişen ürünlerin, ağasar balı, tereyağının, peynir ile insan profilinin ektisi olduğunu düşünüyorum. Adına türküler yazılan bal koronavirüse de iyi geldiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.