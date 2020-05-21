Trabzonda kahreden kaza! Panelvan yolcu durağına çarptı

Trabzon'dan çıkarak Rize istikametine doğru ilerleyen ve Şaban Gümüşler'in kullandığı panelvan, Karadeniz Sahil Yolu Yoroz Limanı mevkisine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarında bulunan durağa çarpman panelvan çarpanın şiddetiyle devrildi.

Kazayı görenler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücü Şaban Gümüşler'in kaza anında hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yanında oturan eşi Asiye ve oğlu Birol Asaf Gümüşler'in ağır yaralandıkları belirlendikten sonra yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Şaban Gümüşler'in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Trabzon istikameti, temizleme çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.