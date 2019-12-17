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Trabzon'u üzen olay! TIR, minibüse çarptı: 2 ölü, 22 yaralı var

Trabzon'da kenti üzen bir olay meydana geldi. Akçaabat içesinde gerçekleşen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Aktarılan bilgilere göre yabancı plakalı bir TIR, minibüse çarptı: 2 ölü, 22 yaralı var.

17 Aralık 2019 Salı 18:20
Trabzon'u üzen olay! TIR, minibüse çarptı: 2 ölü, 22 yaralı var

 

Bugün öğlen saat 13:30 sularında gerçekleşen kazanın yeri Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi oldu. Yıldız Mahallesi'nin sahil yolu üzerinde Trabzon'dan Giresun'a doğru hareket etmekte olan Gürcü plakalı bir TIR, aynı yöndeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpma etkisiyle minibüs sürüklenirken, şoförü henüz tespit edilemeyen 61 M 1152 plakalı araçtaki yolcular büyük sarsıntı yaşadılar. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından polislere ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Kapsamlı Müdahale Yapıldı

Korkunç kazanın gerçekleştiği yere çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans intikal ederken; yolcuların aracın içerisinden çıkarılması için geniş çaplı bir kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapılırken, 4 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından üzücü haber geldi. Aktarılan güncel bilgilere göre 2 ağır yaralı vatandaş müdahele gördükleri hastanede hayatlarını kaybettiler.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper olay yerine gelerek incelemlerde bulunurlarken, kazaya yönelik soruşturmalar başlatıldı.

 

Son Güncelleme: 17.12.2019 18:20
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