Trabzon'un 10 ilçesinde orman yangını! Valilik kriz merkezi oluşturdu

Trabzon’da akşam saatlerinde Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Denekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene, Ortahisar ve Vakfıkebir ilçelerinde orman yangını çıktı. 10 ayrı ilçede çıkan orman yangınları ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken Trabzon Valiliği bir açıklama yaparak Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kriz merkezi oluşturulduğu bildirildi.

İlçede ormanlık alana yakın evler tahliye edilirken şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin hızla yayıoldığı ve ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı öğrenildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada ilçelerdeki 22 farklı örtü yangınlarının söndürüldüğü kaydedilirken diğer yerlerde çalışmaların devam ettiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şu ana kadar 22 farklı noktada çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahaleleriyle söndürülmüştür. Ayrıca, halen farklı noktalarda devam etmekte olan yangınlara da Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ, Orman Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince müdahaleler sürdürülmektedir. Valiliğimizde, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında oluşturulan kriz merkezi marifetiyle ekiplerimizin yangınlara müdahaleleri hassasiyetle takip ve koordine edilmektedir."

Diğer taraftan meteorolojiden alınan verilere göre, ilerleyen saatlerde rüzgarın şiddetinde bir artış olacapından vatandaşların yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında valilik kriz masası oluşturulduğu belirtilerek toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile kurum müdürlerinin katıldığı kaydedildi.

Trabzon Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy ise yaptığı açıklamada yaklaşık 50 hektarlık bir alanda yangının başladığını ve rüzgarla beraber yayıldığını söyleyerek, "Yangın mahallenin yüksek kesimlerinde meydana geldi. Şiddetli rüzgarla beraber yayılan bir orman yangınına maruz kaldık. Yerleşim alanlarına yangın sıçramasın diye kontrol altına almaya çalışıyoruz.Şu an yangının yayıldığı bölgeye yakın olan köyde 5 evi tedbir amaçlı boşalttık. Bütün ekipler burada. Mücadele ediyoruz." dedi.

İlçedeki yangının etkisinin devam ettiği ve ekiplerin yangını kontrol altına almaya çalıştıkları öğrenildi.